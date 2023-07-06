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Published Сегодня, 03:34

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Сколько стоит отдых в глэмпинге в Ростовской области

6 июля 2023, 03:34
Фото: pxhere.com
Сколько стоит отдых в глэмпинге в Ростовской области
В Ростовской области все популярнее становятся глэмпинги, которые совсем недавно появились в России. Что это такое и сколько в них стоит отдохнуть, в материале RostovGazeta.
Сюжет
Отдых

Что такое глэмпинг

Такие кемпинги, известные как «гламурные», располагаются на открытом воздухе, но предоставляют удобства, сравнимые с проживанием в хостеле или отеле. Здесь не нужно таскать тяжелый рюкзак и запасы консервов — об организации завтрака, обеда и ужина позаботятся за вас, а развлечения тоже будут уже подготовлены.

Даже костер будет разведен специально обученным человеком, так что не придется ни о чем беспокоиться. В глэмпинг люди едут для полной «перезагрузки» — чтобы отдохнуть от городской суеты и получить новые впечатления в комфортных условиях, ведь не каждому нравится спать в спальнике на холодной земле.

Мягкие подушки и кровати стоят недешево, иногда стоимость проживания может быть сравнима с путевкой на море или выходными в роскошном спа-отеле.
В других странах глэмпинги очень популярны, а в России этот формат только начинает завоевывать поклонников.

Сколько стоит остановиться в «Глэмпинг в поле»

Это место находится в садоводческом товариществе «Комбайностроитель» на улице Труда. Цены здесь различные, в зависимости от дня заселения.

Стоимость одной палатки для двух человек составляет 2,5 тысячи рублей в будни и три тысячи рублей в выходные дни. Стоимость бани — 1,5 тысячи рублей в час с четверых человек.

Внутри одной из палаток есть:

  1. Три односпальных кровати;
  2. Пледы;
  3. Вентилятор/обогреватель (в зависимости от погоды);
  4. Розетки;
  5. Набор полотенец на каждого гостя;
  6. Чайник с кружками;
  7. Кулер с питьевой водой;
  8. Светильник;
  9. Вешалки для вещей;
  10. Сейф.
Сколько стоит остановиться в «Глэмпинг в поле»Сколько стоит остановиться в «Глэмпинг в поле»
Сколько стоит остановиться в «Глэмпинг в поле»
Фото: Евгеньевна Диана / Яндекс.Карты

Отзывы о «Глэмпинге в Поле»

«Замечательное, душевное место на краю поля. Очень приветливые хозяева. Огромный труд вложен в создание уюта и атмосферы в глэмпинге. Два бассейна, баня, много зон с качелями, беседками, лавочками, общей кухней, душевыми и туалетами», — пишут туристы.

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«Хуже „отдыха“ в жизни не было. Он находится не в поле, а в огороде. Три палатки впритык друг к другу среди грядок. Цены просто космос для этого чуда… Соотношение цена/качество завышено раза в три, минимум. Спать внутри нереально: холод собачий, палатки продуваются, мини-обогреватель прогрел пространство только к 6 утра», — заявляются недовольные отдыхающие.

Стоимость проживания в River glamp

Этот комплекс получил максимальные пять баллов и собрал 46 отзывов. Расположен он в деревне Золотарево в Неклиновском районе.

Согласно информации на сайте, можно заселиться в шатер на двух человек или в сафари-тент, которые находятся на берегу реки. Стоимость составляет семь тысяч рублей.

Комплекс предлагает:

  1. Отельный сервис на природе;
  2. Тишину вдали от шума и суеты;
  3. Завтраки на берегу реки;
  4. Медитации и активности в лагере;
  5. Wi-Fi.
Стоимость проживания в River glampСтоимость проживания в River glamp
Стоимость проживания в River glamp
Фото: А / Яндекс.Карты

Отзывы о River Glamp

«Крутой глэмпинг, новый, чистый и красивый. Но не понравилось обслуживание, сказали по телефону, что завтрак включен, а потом оказалось, что 600 рублей с человека и завтрак так себе», — пишут клиенты.

«Персонал любезный. Территория чистая, обработано от комаров. В палатках чисто. Сапы и лодки платные. Еда средне, но завтрак хороший, а кофе вкусный. Природа красивая», — говорится в отзывах.

Сколько стоит отдых в «Кочетов городок»

Этот комплекс находится в станице Кочетовская Семикаракорского района. Здесь предусмотрены несколько вариантов размещения.

  1. Курень (пн-чт) — 10 тысяч рублей в сутки. Выходные и праздничные дни — 15 тысяч;
  2. Шатер (пн-чт) — 2,5 тысячи рублей в сутки, в выходные — 3,5 тысячи;
  3. Размещение со своей палаткой на территории экопарка — 1 тысяча рублей в сутки.
Сколько стоит отдых в «Кочетов городок»Сколько стоит отдых в «Кочетов городок»
Сколько стоит отдых в «Кочетов городок»
Фото: Александр / Яндекс.Карты

Отзывы о комплексе «Кочетов городок»

Всего о глэмпинге оставили шесть отзывов и поставили оценку 6 из 10.

«Достойная экобаза, но реально света не хватает», — пишут туристы.

«Прекрасное место отдыха, рыбалки, купания», — сообщают отдыхающие.

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