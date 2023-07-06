Сколько стоит отдых в глэмпинге в Ростовской области

Такие кемпинги, известные как «гламурные», располагаются на открытом воздухе, но предоставляют удобства, сравнимые с проживанием в хостеле или отеле. Здесь не нужно таскать тяжелый рюкзак и запасы консервов — об организации завтрака, обеда и ужина позаботятся за вас, а развлечения тоже будут уже подготовлены.



Даже костер будет разведен специально обученным человеком, так что не придется ни о чем беспокоиться. В глэмпинг люди едут для полной «перезагрузки» — чтобы отдохнуть от городской суеты и получить новые впечатления в комфортных условиях, ведь не каждому нравится спать в спальнике на холодной земле.



Мягкие подушки и кровати стоят недешево, иногда стоимость проживания может быть сравнима с путевкой на море или выходными в роскошном спа-отеле.

В других странах глэмпинги очень популярны, а в России этот формат только начинает завоевывать поклонников.