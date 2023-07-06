Сколько стоит отдых в глэмпинге в Ростовской области

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Такие кемпинги, известные как «гламурные», располагаются на открытом воздухе, но предоставляют удобства, сравнимые с проживанием в хостеле или отеле. Здесь не нужно таскать тяжелый рюкзак и запасы консервов — об организации завтрака, обеда и ужина позаботятся за вас, а развлечения тоже будут уже подготовлены.
Даже костер будет разведен специально обученным человеком, так что не придется ни о чем беспокоиться. В глэмпинг люди едут для полной «перезагрузки» — чтобы отдохнуть от городской суеты и получить новые впечатления в комфортных условиях, ведь не каждому нравится спать в спальнике на холодной земле.
Мягкие подушки и кровати стоят недешево, иногда стоимость проживания может быть сравнима с путевкой на море или выходными в роскошном спа-отеле.
В других странах глэмпинги очень популярны, а в России этот формат только начинает завоевывать поклонников.
Это место находится в садоводческом товариществе «Комбайностроитель» на улице Труда. Цены здесь различные, в зависимости от дня заселения.
Стоимость одной палатки для двух человек составляет 2,5 тысячи рублей в будни и три тысячи рублей в выходные дни. Стоимость бани — 1,5 тысячи рублей в час с четверых человек.
Внутри одной из палаток есть:
«Замечательное, душевное место на краю поля. Очень приветливые хозяева. Огромный труд вложен в создание уюта и атмосферы в глэмпинге. Два бассейна, баня, много зон с качелями, беседками, лавочками, общей кухней, душевыми и туалетами», — пишут туристы.
«Хуже „отдыха“ в жизни не было. Он находится не в поле, а в огороде. Три палатки впритык друг к другу среди грядок. Цены просто космос для этого чуда… Соотношение цена/качество завышено раза в три, минимум. Спать внутри нереально: холод собачий, палатки продуваются, мини-обогреватель прогрел пространство только к 6 утра», — заявляются недовольные отдыхающие.
Этот комплекс получил максимальные пять баллов и собрал 46 отзывов. Расположен он в деревне Золотарево в Неклиновском районе.
Согласно информации на сайте, можно заселиться в шатер на двух человек или в сафари-тент, которые находятся на берегу реки. Стоимость составляет семь тысяч рублей.
Комплекс предлагает:
«Крутой глэмпинг, новый, чистый и красивый. Но не понравилось обслуживание, сказали по телефону, что завтрак включен, а потом оказалось, что 600 рублей с человека и завтрак так себе», — пишут клиенты.
«Персонал любезный. Территория чистая, обработано от комаров. В палатках чисто. Сапы и лодки платные. Еда средне, но завтрак хороший, а кофе вкусный. Природа красивая», — говорится в отзывах.
Этот комплекс находится в станице Кочетовская Семикаракорского района. Здесь предусмотрены несколько вариантов размещения.
Всего о глэмпинге оставили шесть отзывов и поставили оценку 6 из 10.
«Достойная экобаза, но реально света не хватает», — пишут туристы.
«Прекрасное место отдыха, рыбалки, купания», — сообщают отдыхающие.