Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Для приготовления традиционного мороженого потребуются молоко, сливочное масло, сахар и яйца.
В мае текущего года стоимость килограмма домашнего мороженого в регионе составляла примерно 188 рублей. Это на 1,7% выше, чем в прошлом году.
Основные ингредиенты — молоко и яйца — подорожали по сравнению с предыдущим годом. Причиной этому стало увеличение затрат производителей на упаковку и оборудование, так как цены на эти материалы повысились из-за проблем с поставками. Кроме того, количество яиц на рынке сократилось из-за снижения производства в регионе, что также отразилось на их цене.
С другой стороны, цена на сахар снизилась за год. Это связано с хорошим урожаем сахарной свеклы, собранным в прошлом году. Заводы, занимающиеся переработкой, увеличили объемы производства, а затраты на сырье снизились, так как оно оказалось дешевле по сравнению с предыдущим годом. Цена на сливочное масло также снизилась по сравнению с маем 2022 года.
Чтобы придать домашнему мороженому еще более изысканный вкус, можно добавить фрукты или шоколад. Интересно, что цены на яблоки, груши, апельсины и виноград за год снизились. Поставщики наладили логистику и привезли больше фруктов из-за границы. Также немного подешевел шоколад, так как затраты его производителей на сахар уменьшились.
Ранее стало известно, что цены на подержанные автомобили в Ростовской области продолжат расти еще три года.