С другой стороны, цена на сахар снизилась за год. Это связано с хорошим урожаем сахарной свеклы, собранным в прошлом году. Заводы, занимающиеся переработкой, увеличили объемы производства, а затраты на сырье снизились, так как оно оказалось дешевле по сравнению с предыдущим годом. Цена на сливочное масло также снизилась по сравнению с маем 2022 года.