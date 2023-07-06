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Сколько стоит приготовить домашнее мороженое в Ростове-на-Дону

6 июля 2023, 06:24
Фото: pxhere,соm
Сколько стоит приготовить домашнее мороженое в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону стоимость приготовления килограмма домашнего мороженого составляет 188 рублей, сообщает Центробанк.

Для приготовления традиционного мороженого потребуются молоко, сливочное масло, сахар и яйца.

В мае текущего года стоимость килограмма домашнего мороженого в регионе составляла примерно 188 рублей. Это на 1,7% выше, чем в прошлом году.

Основные ингредиенты — молоко и яйца — подорожали по сравнению с предыдущим годом. Причиной этому стало увеличение затрат производителей на упаковку и оборудование, так как цены на эти материалы повысились из-за проблем с поставками. Кроме того, количество яиц на рынке сократилось из-за снижения производства в регионе, что также отразилось на их цене.

С другой стороны, цена на сахар снизилась за год. Это связано с хорошим урожаем сахарной свеклы, собранным в прошлом году. Заводы, занимающиеся переработкой, увеличили объемы производства, а затраты на сырье снизились, так как оно оказалось дешевле по сравнению с предыдущим годом. Цена на сливочное масло также снизилась по сравнению с маем 2022 года.

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Фото: ЦБ РФ

Чтобы придать домашнему мороженому еще более изысканный вкус, можно добавить фрукты или шоколад. Интересно, что цены на яблоки, груши, апельсины и виноград за год снизились. Поставщики наладили логистику и привезли больше фруктов из-за границы. Также немного подешевел шоколад, так как затраты его производителей на сахар уменьшились.

Ранее стало известно, что цены на подержанные автомобили в Ростовской области продолжат расти еще три года.

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