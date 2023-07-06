В Ростовской области в рамках празднования праздника пройдет сразу несколько тематических мероприятий. Например, в областном музее краеведения состоится мастер-класс по оригами «Цветы на День семьи своими руками». В музее изобразительных искусств детей и взрослых ждет творческое занятие «Андре Дерен, вольная копия» из цикла «Семейный изопрактикум». Также тематические мероприятия пройдут в музеях Новочеркасска, Сальска, Волгодонска, Таганрога и Азова.