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Сотни мероприятий запланированы в Ростовской области на День семьи, любви и верности

6 июля 2023, 10:48
Фото: donland.ru
Сотни мероприятий запланированы в Ростовской области на День семьи, любви и верности
Множество мероприятий подготовлено для жителей Ростовской области в День семьи, любви и верности, рассказали в правительстве региона.

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню святых покровителей семьи и брака Петра и Февронии Муромских.

В Ростовской области в рамках празднования праздника пройдет сразу несколько тематических мероприятий. Например, в областном музее краеведения состоится мастер-класс по оригами «Цветы на День семьи своими руками». В музее изобразительных искусств детей и взрослых ждет творческое занятие «Андре Дерен, вольная копия» из цикла «Семейный изопрактикум». Также тематические мероприятия пройдут в музеях Новочеркасска, Сальска, Волгодонска, Таганрога и Азова.

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Выставки, посвященные празднику, подготовят и в библиотеках региона. Например, Ростовская областная специальная библиотека для слепых организовала тематический вечер «Венец всех ценностей — семья», а в Донской публичная библиотеке состоится занятие для детей в школе рисования «Замалевич».

Ранее уроки семьеведения предложили ввести в Ростовской области.

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