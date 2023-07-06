Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
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8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Праздник приурочен ко дню святых покровителей семьи и брака Петра и Февронии Муромских.
В Ростовской области в рамках празднования праздника пройдет сразу несколько тематических мероприятий. Например, в областном музее краеведения состоится мастер-класс по оригами «Цветы на День семьи своими руками». В музее изобразительных искусств детей и взрослых ждет творческое занятие «Андре Дерен, вольная копия» из цикла «Семейный изопрактикум». Также тематические мероприятия пройдут в музеях Новочеркасска, Сальска, Волгодонска, Таганрога и Азова.
Выставки, посвященные празднику, подготовят и в библиотеках региона. Например, Ростовская областная специальная библиотека для слепых организовала тематический вечер «Венец всех ценностей — семья», а в Донской публичная библиотеке состоится занятие для детей в школе рисования «Замалевич».
Ранее уроки семьеведения предложили ввести в Ростовской области.