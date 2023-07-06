Спасатель рассказал, как не упасть в обморок в ростовском автобусе в +40 градусов

«Если нет времени ждать такой транспорт, по возможности займите место на теневой стороне так, чтобы вас обдувало потоком воздуха из окна. Старайтесь планировать поездки на утро или вечер, чтобы не попасть в час пик в жаркий период с 12 до 17 часов», — советует эксперт.