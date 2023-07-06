rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Изображение материала

Спасатель рассказал, как не упасть в обморок в ростовском автобусе в +40 градусов

6 июля 2023, 15:13
Фото: freepik.com
Спасатель рассказал, как не упасть в обморок в ростовском автобусе в +40 градусов
Общественный транспорт в Ростове зачастую не оборудован кондиционером и пассажирам нужно спасать себя влажными салфетками и термосами с холодной водой, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал спасатель Артем Белков

Как рассказал спасатель, чтобы поездка не закончилась обмороком или тепловым ударом, лучше не садиться в автобус, где нет кондиционера.

«Если нет времени ждать такой транспорт, по возможности займите место на теневой стороне так, чтобы вас обдувало потоком воздуха из окна. Старайтесь планировать поездки на утро или вечер, чтобы не попасть в час пик в жаркий период с 12 до 17 часов», — советует эксперт.

Белков добавил, что для поездки на общественном транспорте ростовчанам лучше выбирать открытую светлую одежду и обувь из натуральных материалов, брать с собой воду или охлажденный зеленый чай в термосе и обтирать лицо и шею влажными салфетками.

Ростовчане жалуются на жару в +42 градуса в городских автобусах
Узнать подробнее
Фото: 1MI

«Если вы чувствуете, что начинаете падать в обморок или видите такого человека — привлеките внимание водителя. Первые признаки теплового удара — это бледность, крупные капли пота, поверхностное дыхание и рассеянный взгляд», — говорит специалист.

Он рекомендует вывести человека с тепловым ударом из транспорта и помочь ему добраться до тени или прохладного помещения. Человека нужно протереть водой и дать понюхать нашатырный спирт. Если он не придет в сознание, необходимо вызвать скорую помощь.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане просят заменить раскаленные в жару стеклянные остановки в центре города.

Читайте также:
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за жары в +40 градусовМассовое падение птиц началось в Ростове-на-Дону из-за жарыЖителей Ростова предупредили о 40-градусной жаре до конца недели
#Анна Ивченко#Жара#Жара в Ростове#Автобус#Общество#Общественный транспорт#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове жители спасают стрижей и борются с нашествием крыс в городе
Сегодня, 15:20
В Ростове продают участок рядом с Парамоновскими складами за 200 миллионов рублей
Сегодня, 15:18
Политолог заявил, что взрыв на Запорожской АЭС может навредить Ростову и Краснодару
Сегодня, 13:50
Холероподобную микрофлору обнаружили в воде в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:11
Ростовский цирк прекратил прием гастролей после военного мятежа Пригожина
Сегодня, 15:10
Экономист не советует ростовчанам продавать доллары после их роста до 100 рублей
Сегодня, 14:29