Спасатель рассказал, как не упасть в обморок в ростовском автобусе в +40 градусов

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Как рассказал спасатель, чтобы поездка не закончилась обмороком или тепловым ударом, лучше не садиться в автобус, где нет кондиционера.
«Если нет времени ждать такой транспорт, по возможности займите место на теневой стороне так, чтобы вас обдувало потоком воздуха из окна. Старайтесь планировать поездки на утро или вечер, чтобы не попасть в час пик в жаркий период с 12 до 17 часов», — советует эксперт.
Белков добавил, что для поездки на общественном транспорте ростовчанам лучше выбирать открытую светлую одежду и обувь из натуральных материалов, брать с собой воду или охлажденный зеленый чай в термосе и обтирать лицо и шею влажными салфетками.
«Если вы чувствуете, что начинаете падать в обморок или видите такого человека — привлеките внимание водителя. Первые признаки теплового удара — это бледность, крупные капли пота, поверхностное дыхание и рассеянный взгляд», — говорит специалист.
Он рекомендует вывести человека с тепловым ударом из транспорта и помочь ему добраться до тени или прохладного помещения. Человека нужно протереть водой и дать понюхать нашатырный спирт. Если он не придет в сознание, необходимо вызвать скорую помощь.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчане просят заменить раскаленные в жару стеклянные остановки в центре города.