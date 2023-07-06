Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на слова Лукашенко пишет, что Пригожина в Белоруссии нет, он якобы находится в Санкт-Петербурге. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что Пригожин вместе с бойцами и военной техникой вошел в Ростов-на-Дону и пробыл там весь день 24 июня. Российские власти приравняли это к вооруженному мятежу, из-за чего возбудили уголовное дело.
С Пригожиным переговоры провел Лукашенко, они договорились, что основатель «Вагнера» уедет в Белоруссию, тогда его не коснется уголовное преследование.
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