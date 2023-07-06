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Стало известно, где сейчас находится Пригожин после вооруженного мятежа в Ростове

6 июля 2023, 09:12
Фото: t.me/wagnernew
Стало известно, где находится Пригожин после вооруженного мятежа в Ростове-на-Дону
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сейчас находится в России, пишут СМИ.

Издание «Sputnik Беларусь» со ссылкой на слова Лукашенко пишет, что Пригожина в Белоруссии нет, он якобы находится в Санкт-Петербурге. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Напомним, что Пригожин вместе с бойцами и военной техникой вошел в Ростов-на-Дону и пробыл там весь день 24 июня. Российские власти приравняли это к вооруженному мятежу, из-за чего возбудили уголовное дело.

Где находятся бойцы ЧВК «Вагнер» после мятежа в Ростове-на-Дону
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С Пригожиным переговоры провел Лукашенко, они договорились, что основатель «Вагнера» уедет в Белоруссию, тогда его не коснется уголовное преследование.

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