Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
ТАСС со ссылкой на слова Устинова пишет, что около 54% защитных сооружений гражданской обороны в ЮФО не смогут принять людей. Речь идет о 1,7 тысячи объектов, эти цифры получили в ходе проведенных проверок.
«Выявили факты недостаточного формирования для решения задач ГО материально-технических, продовольственных, медицинских запасов», — привело слова Устинова издание.
Он добавил, что есть недочеты в системе экстренного оповещения населения.
Ранее власти в Ростова насчитали 1,8 тысячи подвалов пригодных для укрытий.