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Стало известно о неготовности большого числа укрытий на Дону к приему людей

6 июля 2023, 14:12
Фото: Лайма Гутмане/cc by sa 3.0/wiki
Стало известно о неготовности большого числа укрытий на Дону к приему людей
В Южном федеральном округе, в том числе Ростовской области, большое количество укрытий не готово к приему людей, сообщил полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

ТАСС со ссылкой на слова Устинова пишет, что около 54% защитных сооружений гражданской обороны в ЮФО не смогут принять людей. Речь идет о 1,7 тысячи объектов, эти цифры получили в ходе проведенных проверок.

Власти в Ростова насчитали 1,8 тысячи подвалов пригодных для укрытий
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«Выявили факты недостаточного формирования для решения задач ГО материально-технических, продовольственных, медицинских запасов», — привело слова Устинова издание.

Он добавил, что есть недочеты в системе экстренного оповещения населения.

Ранее власти в Ростова насчитали 1,8 тысячи подвалов пригодных для укрытий.

#Илья Протвинов#Дон#Южный федеральный округ#Ростовская область#Гражданская оборона#Защитные сооружения#Проверки#Материально-технические запасы#Продовольственные запасы#Медицинские запасы#Экстренное оповещение#Подвалы#Население
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