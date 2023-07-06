«Такого не должно быть»: ростовчан возмутило состояние городских водоемов

«Всё детство и купались, и ели что угодно, и лазили где угодно (в тайне от родителей, конечно), и ничего — здоровые люди выросли, не умерли, ничего не болит. А теперь родители трясутся за всё. И откуда иммунитет у дитя-то будет?», — спросили ростовчане.