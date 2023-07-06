«Такого не должно быть»: ростовчан возмутило состояние городских водоемов

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Напомним, в четверг, 6 июля, стало известно, что в Ростове-на-Дону ввели запрет на купание и вылов рыбы в реке Темерник. Причиной этого стали результаты последней проверки, позволившие выявить в реке следы холероподобной микрофлоры. По словам Роспотребнадзора, ограничения будут действовать до конца исследований.
Ростовчане заявили, что их совсем не удивило произошедшее, поскольку последние несколько лет состояние водоемов Ростова оставляет желать лучшего.
«Ничего удивительного, судя по тому, какая вода течет из кранов в многоэтажках. Цвет и вонь оставляют желать лучшего. Такого не должно быть», — заметили ростовчане.
«Вчера плавали на катамаране в районе Кувшинки, такой грязной воды я давно не видела. Но люди купаются, и там же рядом цыгане ковры стирают», — поделились местные жители.
«Чудесное решение. Запретить, не пущать. А обработать, продезинфицировать[…]? Или опять чьи-то бизнес-интересы прикрывают?», — спросили горожане.
Однако нашлись и те жители, кто назвал проблему надуманной и не стоящей внимания, заявив, что раньше ни о каких микробных загрязнениях и не слышали.
«Всё детство и купались, и ели что угодно, и лазили где угодно (в тайне от родителей, конечно), и ничего — здоровые люди выросли, не умерли, ничего не болит. А теперь родители трясутся за всё. И откуда иммунитет у дитя-то будет?», — спросили ростовчане.