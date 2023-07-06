Tele2 представляет «Тревел-гид» — онлайн-сервис с новыми маршрутами для путешествий

«Tele2 поддерживает внутренний туризм и помогает путешественникам открывать для себя интересные уголки России. С помощью нового сервиса жители Ростовской области и гости нашего региона, смогут освоить новые маршруты и побывать в местах, о которых знают немногие. Мы выбрали интересные локации и договорились с партнерами об особых приятных условиях для клиентов Tele2. Все точки гида синхронизированы с нашей картой покрытия сети. Высокое качество связи и широкая зона охвата мобильного интернета позволят везде оставаться онлайн, свободно делиться впечатлениями, фотографиями и видео какие бы локации ни были выбраны».