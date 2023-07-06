Tele2 представляет «Тревел-гид» — онлайн-сервис с новыми маршрутами для путешествий

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Tele2 поддерживает развитие внутреннего туризма и запускает «Тревел-гид» — сервис, где собраны новые маршруты для путешествий по югу России. В проекте принимают участие Ростовская, Волгоградская области и Краснодарский край. По каждому из регионов собрана обширная коллекция вариантов для отдыха — от семейного до культурного. Используя советы интернет-путеводителя, можно значительно расширить свои знания о регионе и открыть для себя новые места и вкусы.
Локации, обозначенные в путеводителе в Ростовской области, имеют широкую географию. Выбирая маршрут из перечня, можно оказаться в Таганроге или Новочеркасске, а также в Константиновском или Азовском районах.
Учитывая рекомендации гида, гости могут исследовать таинственный рыбацкий поселок — Богудонию, прикоснуться к быту донских казаков, посетить современные виноградники, прогуляться по Атаманскому дворцу и многое другое.
Воспользоваться информационной частью и контентом онлайн-проекта могут все желающие. Для клиентов Tele2 предусмотрены бонусы: скидки на экскурсии, меню ресторанов и другие.
Сеть Tele2 будет доступна во всех локациях проекта. В настоящее время услуги качественной голосовой связи и высокоскоростной мобильный интернет доступны 99% жителей Ростовской области.
«Tele2 поддерживает внутренний туризм и помогает путешественникам открывать для себя интересные уголки России. С помощью нового сервиса жители Ростовской области и гости нашего региона, смогут освоить новые маршруты и побывать в местах, о которых знают немногие. Мы выбрали интересные локации и договорились с партнерами об особых приятных условиях для клиентов Tele2. Все точки гида синхронизированы с нашей картой покрытия сети. Высокое качество связи и широкая зона охвата мобильного интернета позволят везде оставаться онлайн, свободно делиться впечатлениями, фотографиями и видео какие бы локации ни были выбраны».
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