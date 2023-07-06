Урбанист рассказал, как массовая застройка влияет на инфраструктуру Краснодара

«Если же речь идет о слишком высоких многоэтажках и застройке с превышением показателей плотности, то это визуальный мусор, который, безусловно, негативно повлияет на облик города», — говорит Куксенко.



Стоит отметить, что Краснодар долгое время являлся одним из главных аутсайдеров среди городов, страдающих от точечной застройки. Но в начале этого года в департаменте строительства края заявили, что эта практика уже переломлена — застройщиков обязали возводить жилье одновременно с социальными объектами.