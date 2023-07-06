Урбанист рассказал, как массовая застройка влияет на инфраструктуру Краснодара

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Урбанист объяснил, что «массовая застройка», в отличие от «застройки повышенной плотности» не является негативным явлением и подразумевает глобальное строительство в достаточно быстром темпе.
Но для качественного результата специалистам необходимо применять современные подходы — учитывать требования по расположению дорог, массы ветров, предусматривать в проекте объекты социальной инфраструктуры.
«Если же речь идет о слишком высоких многоэтажках и застройке с превышением показателей плотности, то это визуальный мусор, который, безусловно, негативно повлияет на облик города», — говорит Куксенко.
Стоит отметить, что Краснодар долгое время являлся одним из главных аутсайдеров среди городов, страдающих от точечной застройки. Но в начале этого года в департаменте строительства края заявили, что эта практика уже переломлена — застройщиков обязали возводить жилье одновременно с социальными объектами.
Ранее RostovGazeta писала, что инфраструктура и экология города уже не выдерживает текущих темпов застройки.