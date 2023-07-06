Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В зоне спецоперации погиб житель Азова Константин Горбунов. Смертельное ранение он получил в середине июня, о его гибели стало известно лишь сейчас. Бойцу было 43 года, сообщает «Московский комсомолец».
При каких обстоятельствах погиб Горбунов, не уточняется. Неизвестно также, когда состоятся похороны бойца.
Официальной информации о гибели бойца не поступало, данные уточняются.
Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб военнослужащий из Тацинского района Ростовской области Сергей Божков.