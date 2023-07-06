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Уроженец Ростовской области Константин Горбунов погиб в ходе спецоперации

6 июля 2023, 07:06
Фото: .mil.ru
Уроженец Ростовской области Константин Горбунов погиб в ходе спецоперации
Житель Ростовской области Константин Горбунов получил смертельное ранение в ходе спецоперации, пишут СМИ.

В зоне спецоперации погиб житель Азова Константин Горбунов. Смертельное ранение он получил в середине июня, о его гибели стало известно лишь сейчас. Бойцу было 43 года, сообщает «Московский комсомолец».

Фото: rоstоv.mk.ru
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При каких обстоятельствах погиб Горбунов, не уточняется. Неизвестно также, когда состоятся похороны бойца.

Официальной информации о гибели бойца не поступало, данные уточняются.

Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб военнослужащий из Тацинского района Ростовской области Сергей Божков.

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