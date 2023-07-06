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В 2024 году в Ростове начнут реновацию четырех территорий площадью более 16 гектаров

6 июля 2023, 14:05
Фото: pxhere.com
В 2024 году в Ростове начнут реновацию четырех территорий площадью более 16 гектаров
В центре Ростова собираются провести реновацию четырех территорий, общая площадь которых составила 16,3 гектара, об этом рассказали местные СМИ.

Портал «Ъ» со ссылкой на Минстрой Ростовской области объявил, что в будущем году в центре Ростова начнут реновацию четырех зон, градостроительный потенциал которых составил более 100 квадратных метров. Общая площадь участков достигает 16,3 гектара.

По словам представителей Минстроя, первая из зон находится в Нахичевани в границах улиц 40-й Линии, Рябышева, переулка Клавишного и улицы Черевичкина. Эта территория станет самым большим участком реновации по градостроительному потенциалу. Площадь зоны равна 5,3 гектарам земли, градостроительный потенциал территории оценили в 48,2 тысячи «квадратов».

Вторая зона будет находиться в паре кварталов от Чемордачки в границах улиц Нижнебульварной, 7-го Февраля, Красных Зорь и переулка Грибоедовского. На участке площадью 0,68 гектара могут построить дома общей площадью 6,6 тысячи квадратных метров.

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Фото: pxhere.com

Третья зона появится в границах улиц Мечникова, Ивановского, Фрунзе и Сеченова. Здесь на 7,3 гектарах земли могут построить 19,5 тысячи квадратных метров жилья.

Четвертая зона появится в самом сердце Ростова между улицами Соколова, Седова, Чехова и Станиславского, площадь три гектара подходит для размещения 26,5 тысячи квадратных метров жилья.

Объем инвестиций и дату начала работ пока не объявили.

Ранее в Ростове поделились планами строительства нового жилого района у ТЦ «Мега».

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