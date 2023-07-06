Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Портал «Ъ» со ссылкой на Минстрой Ростовской области объявил, что в будущем году в центре Ростова начнут реновацию четырех зон, градостроительный потенциал которых составил более 100 квадратных метров. Общая площадь участков достигает 16,3 гектара.
По словам представителей Минстроя, первая из зон находится в Нахичевани в границах улиц 40-й Линии, Рябышева, переулка Клавишного и улицы Черевичкина. Эта территория станет самым большим участком реновации по градостроительному потенциалу. Площадь зоны равна 5,3 гектарам земли, градостроительный потенциал территории оценили в 48,2 тысячи «квадратов».
Вторая зона будет находиться в паре кварталов от Чемордачки в границах улиц Нижнебульварной, 7-го Февраля, Красных Зорь и переулка Грибоедовского. На участке площадью 0,68 гектара могут построить дома общей площадью 6,6 тысячи квадратных метров.
Третья зона появится в границах улиц Мечникова, Ивановского, Фрунзе и Сеченова. Здесь на 7,3 гектарах земли могут построить 19,5 тысячи квадратных метров жилья.
Четвертая зона появится в самом сердце Ростова между улицами Соколова, Седова, Чехова и Станиславского, площадь три гектара подходит для размещения 26,5 тысячи квадратных метров жилья.
Объем инвестиций и дату начала работ пока не объявили.
Ранее в Ростове поделились планами строительства нового жилого района у ТЦ «Мега».