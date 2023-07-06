Портал «Ъ» со ссылкой на Минстрой Ростовской области объявил, что в будущем году в центре Ростова начнут реновацию четырех зон, градостроительный потенциал которых составил более 100 квадратных метров. Общая площадь участков достигает 16,3 гектара.