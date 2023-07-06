В ходе СВО погиб 21-летний военнослужащий из Ростовской области Данила Сафонов

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Портал Dondау рассказал, что в начале июля в Матвеево-Курганском районе Ростовской области состоялись похороны местного жителя Данила Сафонова. 21-летний молодой человек находился в зоне СВО и погиб при выполнении боевой задачи в результате смертельного ранения.
Сам юноша был уроженцем села Екатериновки, близкие и односельчане проводили военнослужащего в последний путь в храме Святой Великомученицы Екатерины. В настоящий момент неизвестно, будет ли Сафонов представлен к каким-либо государственным наградам.
Обращаем внимание, что информация о гибели военнослужащего пока не получила подтверждения со стороны Минобороны РФ или других официальных источников, данные уточняются.
Ранее стало известно о гибели еще одного участника специальной военной операции из Ростовской области.