rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:24

Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

Изображение материала

В Ростове могут убрать конечную остановку автобусов в районе Центрального рынка

6 июля 2023, 18:24
Фото: 1MI
В Ростове могут убрать конечную остановку автобусов в районе Центрального рынка
В Ростове конечную остановку общественного транспорта в районе Центрального рынка могут убрать ради организации дополнительной полосы движения или парковки, об этом сообщили местные СМИ.

Портал Dоnnеws со ссылкой на департамент автодорог рассказал, что в Ростове рассматривают возможность изменить схему движения транспорта в центре города. Речь идет об улицах Согласия, где собираются организовать одностороннее движение, и Темерницкой, где находится конечная остановка маршрута №41.

Ростовчане просят заменить раскаленные в жару стеклянные остановки в центре города
Узнать подробнее

Власти сообщили, что после завершения контракта с перевозчиком остановку могут перенести на Московскую, а на ее месте появится либо дополнительная полоса движения, либо парковка.

Ранее ростовчане рассказали, что салон одного из автобусов без кондиционера прогрелся до +53 градусов.

Читайте также:
В Ростове привлекли к ответственности родителей девочки, разбившей остановкуОстановку хотят сделать у частного пляжа «Каррера» в Ростове-на-ДонуВ Ростове запретили остановку и стоянку машин на Театральном проспекте с 27 мая
#Надежда Пустяк#Общественный транспорт#Общественный транспорт в Ростове#Остановка общественного транспорта#Автобус#Схема движения в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове жители спасают стрижей и борются с нашествием крыс в городе
Сегодня, 15:20
В Ростове продают участок рядом с Парамоновскими складами за 200 миллионов рублей
Сегодня, 15:18
Политолог заявил, что взрыв на Запорожской АЭС может навредить Ростову и Краснодару
Сегодня, 13:50
Холероподобную микрофлору обнаружили в воде в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:11
Ростовский цирк прекратил прием гастролей после военного мятежа Пригожина
Сегодня, 15:10
Экономист не советует ростовчанам продавать доллары после их роста до 100 рублей
Сегодня, 14:29