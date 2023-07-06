В Ростове могут убрать конечную остановку автобусов в районе Центрального рынка

Портал Dоnnеws со ссылкой на департамент автодорог рассказал, что в Ростове рассматривают возможность изменить схему движения транспорта в центре города. Речь идет об улицах Согласия, где собираются организовать одностороннее движение, и Темерницкой, где находится конечная остановка маршрута №41.