В Ростове могут убрать конечную остановку автобусов в районе Центрального рынка

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Портал Dоnnеws со ссылкой на департамент автодорог рассказал, что в Ростове рассматривают возможность изменить схему движения транспорта в центре города. Речь идет об улицах Согласия, где собираются организовать одностороннее движение, и Темерницкой, где находится конечная остановка маршрута №41.
Власти сообщили, что после завершения контракта с перевозчиком остановку могут перенести на Московскую, а на ее месте появится либо дополнительная полоса движения, либо парковка.
Ранее ростовчане рассказали, что салон одного из автобусов без кондиционера прогрелся до +53 градусов.