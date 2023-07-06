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В Ростове-на-Дону снесут аварийный дом на Станиславского, построенный в 1898 году

6 июля 2023, 08:11
Фото: pxhere
В Ростове-на-Дону снесут аварийный дом на Станиславского
В Ростове-на-Дону будет изъят земельный участок под аварийным домом на улице Станиславского, 107/19, говорится в постановлении на сайте администрации города.

Речь идет о многоквартирном двухэтажном доме, который построили в 1898 году. Общая площадь всех помещений составляет 479 квадратных метров.

В 2021 году здание признали аварийным и подлежащим сносу. Теперь будет изъят земельный участок для муниципальных нужд, его площадь составляет 302 квадратных метра.

Вместе с этим предстоит оценить размер возмещения собственникам квартир. Документ подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Дом 1879 года постройки на Станиславского снесут в Ростове из-за угрозы обрушения
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Фото: Яндекс.Карты

Ранее в районе этого здания частично обрушился дом на улице Станиславского, 103. Тогда медицинская помощь никому не потребовалась.

До этого в Ростове изъяли землю под аварийным домом на улице Станиславского, 105, который также является аварийным.

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