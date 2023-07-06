Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Речь идет о многоквартирном двухэтажном доме, который построили в 1898 году. Общая площадь всех помещений составляет 479 квадратных метров.
В 2021 году здание признали аварийным и подлежащим сносу. Теперь будет изъят земельный участок для муниципальных нужд, его площадь составляет 302 квадратных метра.
Вместе с этим предстоит оценить размер возмещения собственникам квартир. Документ подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Ранее в районе этого здания частично обрушился дом на улице Станиславского, 103. Тогда медицинская помощь никому не потребовалась.
До этого в Ростове изъяли землю под аварийным домом на улице Станиславского, 105, который также является аварийным.