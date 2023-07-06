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В Ростове продают участок рядом с Парамоновскими складами за 200 миллионов рублей

6 июля 2023, 15:18
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове продают участок рядом с Парамоновскими складами за 200 миллионов рублей

В Ростове на участке рядом с Парамоновскими складами построят элитный ЖК или отель

В Ростове собираются продать участок ресторана «Балканы» рядом со смотровыми площадками и Парамоновскими складами, сведения об этом появились на площадке бесплатных объявлений.

На минувших выходных в Ростове на продажу выставили участок в центре города в районе Богатяновки. Продается земля с местной достопримечательностью — рестораном «Балканы», расположенным в непосредственной близости от Парамоновских складов и «Пяти морей». 0,4 гектара земли в центре города оценили в 200 миллионов рублей.

Схема участкаСхема участка
Схема участка
Фото: Авито

Согласно объявлению продавца, землю разрешено использовать под строительство гостиницы, апартаментов и элитного жилья.

Ранее ростовский урбанист Артемий Зайцев рассказал, что новый собственник не бережет Парамоновские склады, позволяя им разрушаться.

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