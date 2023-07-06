Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
На минувших выходных в Ростове на продажу выставили участок в центре города в районе Богатяновки. Продается земля с местной достопримечательностью — рестораном «Балканы», расположенным в непосредственной близости от Парамоновских складов и «Пяти морей». 0,4 гектара земли в центре города оценили в 200 миллионов рублей.
Согласно объявлению продавца, землю разрешено использовать под строительство гостиницы, апартаментов и элитного жилья.
Ранее ростовский урбанист Артемий Зайцев рассказал, что новый собственник не бережет Парамоновские склады, позволяя им разрушаться.