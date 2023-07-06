На минувших выходных в Ростове на продажу выставили участок в центре города в районе Богатяновки. Продается земля с местной достопримечательностью — рестораном «Балканы», расположенным в непосредственной близости от Парамоновских складов и «Пяти морей». 0,4 гектара земли в центре города оценили в 200 миллионов рублей.