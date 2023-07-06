В Ростове с 8 июля на Ворошиловском в районе ЦГБ вновь начнутся ремонтные работы

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Напомним, в прошлые выходные 1 и 2 июля в Ростове рабочие занимались заменой теплотрассы на проспекте Ворошиловском в пересечении с улицей Варфоломеева. Из-за замены крупного участка трубопровода проспект оказался разрыт, а движение приостановлено на почти два дня.
После завершения работ участок закрыли временным покрытием, чтобы грунт дал усадку, теперь этот участок проспекта собираются заасфальтировать. Работы пройдут на выходных с 8 июля. О сроках завершения работ в администрации не сообщили.
Как будет организовано движение на участке дороги 8 июля не сообщили ни в релизе администрации, ни в ситуационном мониторе. Данные будут обновляться по мере появления новой информации.