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В Ростове с 8 июля на Ворошиловском в районе ЦГБ вновь начнутся ремонтные работы

6 июля 2023, 12:34
Фото: 1MI
В Ростове с 8 июля начнутся работы по замене покрытия на проспекте Ворошиловском
В Ростове на Ворошиловском проспекте собираются уложить новое дорожное покрытие, которым заасфальтировали участок реконструкции тепломагистрали, об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, в прошлые выходные 1 и 2 июля в Ростове рабочие занимались заменой теплотрассы на проспекте Ворошиловском в пересечении с улицей Варфоломеева. Из-за замены крупного участка трубопровода проспект оказался разрыт, а движение приостановлено на почти два дня.

После завершения работ участок закрыли временным покрытием, чтобы грунт дал усадку, теперь этот участок проспекта собираются заасфальтировать. Работы пройдут на выходных с 8 июля. О сроках завершения работ в администрации не сообщили.

Асфальт провалился на Ворошиловском в Ростове-на-Дону после ремонта
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Как будет организовано движение на участке дороги 8 июля не сообщили ни в релизе администрации, ни в ситуационном мониторе. Данные будут обновляться по мере появления новой информации.

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