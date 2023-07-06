В Ростове с 8 июля на Ворошиловском в районе ЦГБ вновь начнутся ремонтные работы

Напомним, в прошлые выходные 1 и 2 июля в Ростове рабочие занимались заменой теплотрассы на проспекте Ворошиловском в пересечении с улицей Варфоломеева. Из-за замены крупного участка трубопровода проспект оказался разрыт, а движение приостановлено на почти два дня.