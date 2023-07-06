Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Азово-черноморский ФИЛИАЛ ФГБНУ ВНИРО рассказал, что в ходе последнего обследования Таганрогского залива и прибрежных районов Азовского моря были зафиксированы крупные уловы креветок.
Ученые, в том числе ихтиологи и гидрохимики, провели комплексное обследование акватории, что позволило зафиксировать увеличение биомассы креветок, которые успешно осваивают водоем. Эксперты также выявили высокий процент концентрации медуз и активное развитие морских животных гребневиков.
В соцсетях стали появляться сообщения от жителей Ростова-на-Дону, ставших очевидцами падения стрижей.
В настоящий момент в Ростове действует штормовое предупреждение из-за 40-градусной жары, однако жара плохо влияет не только на людей, но и на животных и птиц. По словам ростовчан, с неба начали падать стрижи. Птицы полностью беспомощны на земле, а потому им требуется помощь.
«Если видите, что стриж упал на землю, значит он обезвожен, и ему надо помочь», — сказано в сообщении очевидцев.
Еще одной значимой новостью дня стала борьба с нашествием крыс в Ростове. Уже несколько недель горожане периодически сообщали о крысах, замеченных ими в разных районах Ростова.
И вот после жалоб власти поручили рабочим провести дератизационные мероприятия на площади 3,4 гектара. Эти работы необходимы для того, чтобы не допустить вспышки распространения опасных инфекций в Ростове.
Сейчас подрядчики ищут крысиные гнезда, чтобы полностью ликвидировать переносчиков инфекций.