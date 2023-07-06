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Published Сегодня, 15:20

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В Ростове жители спасают стрижей и борются с нашествием крыс в городе

6 июля 2023, 15:20
Фото: Джонатан Хорнунг/cc by sa 3.0/wiki
В Ростове жители спасают стрижей и борются с нашествием крыс в городе
В Ростовской области жители спасают от жары обезвоженных стрижей, ученые исследуют Азовское море для наблюдения за морскими обитателями, а в Ростове жителей спасают от нашествия крыс, главные события 6 июля в RostovGazeta.

Кто проживает на дне моря

Азово-черноморский ФИЛИАЛ ФГБНУ ВНИРО рассказал, что в ходе последнего обследования Таганрогского залива и прибрежных районов Азовского моря были зафиксированы крупные уловы креветок.

Ученые, в том числе ихтиологи и гидрохимики, провели комплексное обследование акватории, что позволило зафиксировать увеличение биомассы креветок, которые успешно осваивают водоем. Эксперты также выявили высокий процент концентрации медуз и активное развитие морских животных гребневиков.

Эксперты также выявили высокий процент концентрации медуз и активное развитие морских животных гребневиков.Эксперты также выявили высокий процент концентрации медуз и активное развитие морских животных гребневиков.
Эксперты также выявили высокий процент концентрации медуз и активное развитие морских животных гребневиков.
Фото: azniirkh.vniro.ru

Сезонный стрижепад

В соцсетях стали появляться сообщения от жителей Ростова-на-Дону, ставших очевидцами падения стрижей.

В настоящий момент в Ростове действует штормовое предупреждение из-за 40-градусной жары, однако жара плохо влияет не только на людей, но и на животных и птиц. По словам ростовчан, с неба начали падать стрижи. Птицы полностью беспомощны на земле, а потому им требуется помощь.

«Если видите, что стриж упал на землю, значит он обезвожен, и ему надо помочь», — сказано в сообщении очевидцев.

Крысиная возня

Еще одной значимой новостью дня стала борьба с нашествием крыс в Ростове. Уже несколько недель горожане периодически сообщали о крысах, замеченных ими в разных районах Ростова.

Еще одной значимой новостью дня стала борьба с нашествием крыс в Ростове. Еще одной значимой новостью дня стала борьба с нашествием крыс в Ростове.
Еще одной значимой новостью дня стала борьба с нашествием крыс в Ростове.
Фото: Дунфарлен/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Ростовчане заявили о нашествии крыс в центре города
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И вот после жалоб власти поручили рабочим провести дератизационные мероприятия на площади 3,4 гектара. Эти работы необходимы для того, чтобы не допустить вспышки распространения опасных инфекций в Ростове.

Сейчас подрядчики ищут крысиные гнезда, чтобы полностью ликвидировать переносчиков инфекций.

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