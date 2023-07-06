В настоящий момент в Ростове действует штормовое предупреждение из-за 40-градусной жары, однако жара плохо влияет не только на людей, но и на животных и птиц. По словам ростовчан, с неба начали падать стрижи. Птицы полностью беспомощны на земле, а потому им требуется помощь.