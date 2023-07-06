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В Ростовской области мать двоих детей пропала после ссоры с мужем

6 июля 2023, 10:29
Фото: pxhere.com
Мать двоих детей ищут уже три недели после ссоры с мужем в Ростовской области
Жительница Ростовской области ушла из дома и не вернулась после ссоры с мужем, пишут СМИ.

В хуторе Кудинов Багаевского района уже три недели разыскивают 43-летнюю местную жительницу Ангелину Поберей. Женщину ищут волонтеры и полиция.

В последний раз ее видели 15 июня. Она ушла из дома, поругавшись с 42-летним супругом Даниилом. В браке они состоят 14 лет, у пары двое детей.

Скандалы в семье были не редкостью. Даниил рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что в день исчезновения поводом для ссоры стал безработный статус Ангелины. Супруг требовал от нее большего финансового участия в семье. В пылу ссоры мужчины выгнал супругу из дома «в воспитательных целях». Женщина ушла без телефона, документов и денег.

Даниил надеялся, что через час Ангелина вернется, и «все будет, как прежде». Однако вестей о местонахождении женщины нет уже три недели.

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Фото: vk.com/lizaalert_rostov

Полиция и волонтеры просят всех, кто что-либо знает о том, где находится пропавшая женщина, связаться с ними. Ее рост составляет 160 сантиметров, волосы черные, глаза карие, худощавого телосложения.

Напомним, в Ростовской области больше двух месяцев ищут пропавшего 52-летнего ростовчанина.

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