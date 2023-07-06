Скандалы в семье были не редкостью. Даниил рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что в день исчезновения поводом для ссоры стал безработный статус Ангелины. Супруг требовал от нее большего финансового участия в семье. В пылу ссоры мужчины выгнал супругу из дома «в воспитательных целях». Женщина ушла без телефона, документов и денег.