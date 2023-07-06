Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В хуторе Кудинов Багаевского района уже три недели разыскивают 43-летнюю местную жительницу Ангелину Поберей. Женщину ищут волонтеры и полиция.
В последний раз ее видели 15 июня. Она ушла из дома, поругавшись с 42-летним супругом Даниилом. В браке они состоят 14 лет, у пары двое детей.
Скандалы в семье были не редкостью. Даниил рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что в день исчезновения поводом для ссоры стал безработный статус Ангелины. Супруг требовал от нее большего финансового участия в семье. В пылу ссоры мужчины выгнал супругу из дома «в воспитательных целях». Женщина ушла без телефона, документов и денег.
Даниил надеялся, что через час Ангелина вернется, и «все будет, как прежде». Однако вестей о местонахождении женщины нет уже три недели.
Полиция и волонтеры просят всех, кто что-либо знает о том, где находится пропавшая женщина, связаться с ними. Ее рост составляет 160 сантиметров, волосы черные, глаза карие, худощавого телосложения.
Напомним, в Ростовской области больше двух месяцев ищут пропавшего 52-летнего ростовчанина.