Если говорить о подешевевших товарах, то в июле 2023 года изменились цены на масло как сливочное, так и подсолнечное. Ранее масло сливочное стоило 707,8 рубля за килограмм, теперь его цена составляет 698,4 рубля. Цена подсолнечного за год изменилась на со 135,3 до 119,3 рубля за литр. Снизились и цены на литр молока питьевого цельного стерилизованного 2,5-3,2% жирности, если в июле 2022 года его можно было купить за 94,3 рубля за литр, то теперь составляет 91,5 рубля. Самым значительным оказалось снижение цен на гречку, которая в среднем стоила 130,8 рубля за килограмм, за год она подешевела почти в два раза — до 68,3 рубля за килограмм.