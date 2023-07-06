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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

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Updated Сегодня, 14:05

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В Ростовской области заметно снизились цены на некоторые продукты, но подорожало мясо

6 июля 2023, 14:03
Фото: 1MI
В Ростовской области заметно снизились цены на некоторые продукты, но подорожало мясо
В Ростовской области за год снизились цены на сливочное и подсолнечное масло, сметану, жирное молоко и гречку, сведения об этом предоставил Ростовстат.

На днях Ростовстат опубликовал список средних цен на ряд товаров и платных услуг в Ростовской области. RostovGazeta сравнила цены на продукты за минувший год.

Если говорить о подешевевших товарах, то в июле 2023 года изменились цены на масло как сливочное, так и подсолнечное. Ранее масло сливочное стоило 707,8 рубля за килограмм, теперь его цена составляет 698,4 рубля. Цена подсолнечного за год изменилась на со 135,3 до 119,3 рубля за литр. Снизились и цены на литр молока питьевого цельного стерилизованного 2,5-3,2% жирности, если в июле 2022 года его можно было купить за 94,3 рубля за литр, то теперь составляет 91,5 рубля. Самым значительным оказалось снижение цен на гречку, которая в среднем стоила 130,8 рубля за килограмм, за год она подешевела почти в два раза — до 68,3 рубля за килограмм.

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Фото: 1MI

Однако ситуация с другими продуктами, в особенности, животного происхождения гораздо сложнее. За год курица в среднем подорожала практически на 20 рублей, баранина — в среднем на 40 рублей, мороженая рыба — на 17 рублей за килограмм, маргарин — на 19 рублей, яйца — на девять рублей, выросли цены и на другие продукты.

Ранее стало известно, насколько дороже станет импортный алкоголь в Ростовской области.

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