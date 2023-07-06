Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
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Updated Сегодня, 11:48
В продаже уже появились билеты по этому направлению, стоимость составляет 2,1 тысячи рублей. Автобус отправляется в 15.30 мск и прибывает на следующий день в 8 утра.
Первый рейс состоится в пятницу, 7 июля. Предусмотрены следующие остановки:
Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону в районе Привокзальной площади ограничат движение с 19 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что из Ростовской области в Керчь планируют запустить катамаранные катера. Их вместимость будет достигать 180 мест.