rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Изображение материала

В Ростовской области запустили новый автобусный рейс до Подмосковья

6 июля 2023, 11:46
Фото: Константин Медведев/cc by sa 3.0/wiki
В Ростовской области запустили новый автобусный рейс до Подмосковья

Из Таганрога в Мытищи запустили автобус в июле

Из Таганрога появился новый автобусный рейс до города Мытищи в Московской области, сообщается в соцсетях в группе «Автовокзалы Ростовской области».

В продаже уже появились билеты по этому направлению, стоимость составляет 2,1 тысячи рублей. Автобус отправляется в 15.30 мск и прибывает на следующий день в 8 утра.

Гендиректор «Аэропорты регионов» объявил, когда возобновят рейсы из Платова в Ростове
Узнать подробнее

Первый рейс состоится в пятницу, 7 июля. Предусмотрены следующие остановки:

  1. Ростов-на-Дону, Главный Автовокзал;
  2. Каменск-Шахтинский, Автовокзал;
  3. Елец, Автовокзал;
  4. Москва, Центральный АВ.

Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону в районе Привокзальной площади ограничат движение с 19 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что из Ростовской области в Керчь планируют запустить катамаранные катера. Их вместимость будет достигать 180 мест.

Читайте также:
Гендиректор «Аэропорты регионов» объявил, когда возобновят рейсы из Платова в РостовеВласти Непала работают над возобновлением прямых рейсов в Россию
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Подмосковье#Мытищи#Автобусный рейс#Таганрог#Московская область#Цена#Москва#Автовокзалы Ростовской области#Билеты#Главный Автовокзал Каменск-Шахтинский#Автовокзал Елец#Центральный АВ#Привокзальная площадь#Ограничение движения#Керчь#Вместимость#Катамаранные катера
Подпишитесь
Жителей Ростова предупредили о 40-градусной жаре до конца недели
Вчера, 16:31
Уроженец Ростовской области Константин Горбунов погиб в ходе спецоперации
Сегодня, 07:06
Найденного мертвым в водохранилище политика из Таганрога могли ограбить
Сегодня, 05:44
Военный суд в Ростове рассмотрит самое массовое дело 18 участников нацбатальона
Сегодня, 05:11
Ростовчане заявили о нашествии крыс в центре города
Сегодня, 04:47
«Новые люди» в Ростовской области выдвинули 62 кандидата на выборы в Заксобрание
Сегодня, 10:44