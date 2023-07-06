Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
По информации ТАСС, рассмотрение самого массового дела в РФ начнется 7 июля. Речь идет о боевиках батальона «Айдар», который запрещен в РФ.
Издание уточнило, что все обвиняемые будут присутствовать на суде лично.
«Предварительное заседание состоится 7 июля. Им вменяют такие преступления как насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР, а также участие в деятельности террористической организации», — сказано в сообщении.
Ранее жителя Ростова осудили за оправдание терроризма и незаконное хранение оружия.