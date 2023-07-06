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Военный суд в Ростове рассмотрит самое массовое дело 18 участников нацбатальона

6 июля 2023, 05:11
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону суд будет рассматривать уголовное дело в отношении 18 участников украинского нацбатальона, сообщили СМИ.

По информации ТАСС, рассмотрение самого массового дела в РФ начнется 7 июля. Речь идет о боевиках батальона «Айдар», который запрещен в РФ.

Издание уточнило, что все обвиняемые будут присутствовать на суде лично.

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«Предварительное заседание состоится 7 июля. Им вменяют такие преступления как насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР, а также участие в деятельности террористической организации», — сказано в сообщении.

Ранее жителя Ростова осудили за оправдание терроризма и незаконное хранение оружия.

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