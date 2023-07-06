Это дело рассмотрят на Ставрополье, где и произошло убийство. В ноября 2022 года пьяный 18-летний парень зашел в чужой дом и подумал, что находившийся здесь 64-летний мужчина хочет совершить в отношении него преступление. Фигурант схватил утюг и несколько раз ударил незнакомца, из-за чего тот скончался.