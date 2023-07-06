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Житель Ростовской области принял незнакомца за преступника и забил до смерти утюгом

6 июля 2023, 09:20
Фото: pxhere.com
Житель Ростовской области принял незнакомца за преступника и забил до смерти утюгом
Жителя Ростовской области будут судить за убийство незнакомого человека утюгом, рассказали в УСКР по Ставропольскому краю.

Это дело рассмотрят на Ставрополье, где и произошло убийство. В ноября 2022 года пьяный 18-летний парень зашел в чужой дом и подумал, что находившийся здесь 64-летний мужчина хочет совершить в отношении него преступление. Фигурант схватил утюг и несколько раз ударил незнакомца, из-за чего тот скончался.

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Житель Ростовской области принял незнакомца за преступника и забил до смерти утюгом
Видео: СУ СКР по Ставропольскому краю

«После этого нападавший сбежал и на попутном транспорте добрался до Ростовской области. Но его удалось задержать, он во всем сознался», — сказано в сообщении.

Сейчас все материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет 15 лет заключения.

Ранее стало известно, что в Ростовской области будут судить азовчанина, убившего собутыльника кухонным ножом.

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