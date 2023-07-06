Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Это дело рассмотрят на Ставрополье, где и произошло убийство. В ноября 2022 года пьяный 18-летний парень зашел в чужой дом и подумал, что находившийся здесь 64-летний мужчина хочет совершить в отношении него преступление. Фигурант схватил утюг и несколько раз ударил незнакомца, из-за чего тот скончался.
«После этого нападавший сбежал и на попутном транспорте добрался до Ростовской области. Но его удалось задержать, он во всем сознался», — сказано в сообщении.
Сейчас все материалы направили в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание составляет 15 лет заключения.
Ранее стало известно, что в Ростовской области будут судить азовчанина, убившего собутыльника кухонным ножом.