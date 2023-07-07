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Более семи тысяч детей в Ростовской области ждут вакцину от кори

7 июля 2023, 17:17
Фото: Midjourney
В Ростовской области более семи тысяч детей ждут вакцину от кори
В Ростовской области более семи тысяч детей ждут вакцину от кори, сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев рассказал «Дон-ТР», что в регионе сформированы листа ожидания детей на вакцину против кори. Сейчас в списке находятся более семи тысяч детей.

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Первый этап постановки вакцины был еще в феврале. Тогда в Ростовскую область поставили 9,6 тысячи доз. Когда прибудут следующие, пока неизвестно. Также власти не уточнили, с чем связан дефицит вакцин от кори.

Сообщается, что в этом году корью в регионе заболели 54 ребенка, большинству из них нет и пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области количество заболевших корью выросло на 17% с начала июня.

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