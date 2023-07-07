Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев рассказал «Дон-ТР», что в регионе сформированы листа ожидания детей на вакцину против кори. Сейчас в списке находятся более семи тысяч детей.
Первый этап постановки вакцины был еще в феврале. Тогда в Ростовскую область поставили 9,6 тысячи доз. Когда прибудут следующие, пока неизвестно. Также власти не уточнили, с чем связан дефицит вакцин от кори.
Сообщается, что в этом году корью в регионе заболели 54 ребенка, большинству из них нет и пяти лет.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области количество заболевших корью выросло на 17% с начала июня.