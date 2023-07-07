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Браконьер в Ростовской области выловил редкие рыбы на 5 млн рублей

7 июля 2023, 09:05
Фото: pxhere.com
Браконьер в Ростовской области выловил редкие рыбы на 5 млн рублей
В Ростовской области задержали браконьера за незаконный вылов крупной партии рыбы, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по региону.

Недалеко от поселка Михайловка удалось задержать нарушителя. Его обнаружили на берегу с сетями, длиной свыше 1,5 километра, а также он имел при себе лодку и 2 тысячи рыб, включая стерлядь, русского осетра, судака, сельдь. Стоит отметить, что стерлядь и русский осетр являются краснокнижными рыбами.

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По информации «Коммерсанта», в отношении задержанного возбуждены дела по административным правонарушениям. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Размер ущерба оценили на сумму свыше пяти миллионов рублей.

Ранее безработный житель Ростовской области организовал незаконный вылов рыбы.

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