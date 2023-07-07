Недалеко от поселка Михайловка удалось задержать нарушителя. Его обнаружили на берегу с сетями, длиной свыше 1,5 километра, а также он имел при себе лодку и 2 тысячи рыб, включая стерлядь, русского осетра, судака, сельдь. Стоит отметить, что стерлядь и русский осетр являются краснокнижными рыбами.