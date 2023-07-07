Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Недалеко от поселка Михайловка удалось задержать нарушителя. Его обнаружили на берегу с сетями, длиной свыше 1,5 километра, а также он имел при себе лодку и 2 тысячи рыб, включая стерлядь, русского осетра, судака, сельдь. Стоит отметить, что стерлядь и русский осетр являются краснокнижными рыбами.
По информации «Коммерсанта», в отношении задержанного возбуждены дела по административным правонарушениям. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Размер ущерба оценили на сумму свыше пяти миллионов рублей.
Ранее безработный житель Ростовской области организовал незаконный вылов рыбы.