Диетолог назвал ингредиенты, которые лучше исключить из утренней каши

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Сахарный подсластитель не рекомендуется использовать с кашей, так как он может испортить ее вкус. Вместо этого, диетолог советует искать сладкий напиток и употреблять его вместе с кашей, чтобы избежать изменения вкуса овсяной, геркулесовой или манной каши, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Добавление варенья в кашу возможно, но в небольших количествах. Вместо шоколадной пасты, которая содержит пальмовое масло и сахар, диетолог рекомендует посыпать кашу какао и добавить немного орехов для наслаждения.
При приготовлении каши рекомендуется использовать свежие фрукты, а сухофрукты лучше отложить до обеда. Дольки банана или нарезанные яблоки являются хорошей и полезной добавкой к почти любой каше, отметила эксперт.