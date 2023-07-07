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Published Сегодня, 07:46

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Updated Сегодня, 07:47

Диетолог назвал ингредиенты, которые лучше исключить из утренней каши

7 июля 2023, 07:46
Врач-диетолог Евгения Пегова поделилась рекомендациями о том, какие ингредиенты лучше избегать при готовке утренней каши, чтобы сохранить ее полезные свойства.

Сахарный подсластитель не рекомендуется использовать с кашей, так как он может испортить ее вкус. Вместо этого, диетолог советует искать сладкий напиток и употреблять его вместе с кашей, чтобы избежать изменения вкуса овсяной, геркулесовой или манной каши, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавление варенья в кашу возможно, но в небольших количествах. Вместо шоколадной пасты, которая содержит пальмовое масло и сахар, диетолог рекомендует посыпать кашу какао и добавить немного орехов для наслаждения.

При приготовлении каши рекомендуется использовать свежие фрукты, а сухофрукты лучше отложить до обеда. Дольки банана или нарезанные яблоки являются хорошей и полезной добавкой к почти любой каше, отметила эксперт.

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