Диетолог назвал ингредиенты, которые лучше исключить из утренней каши

Сахарный подсластитель не рекомендуется использовать с кашей, так как он может испортить ее вкус. Вместо этого, диетолог советует искать сладкий напиток и употреблять его вместе с кашей, чтобы избежать изменения вкуса овсяной, геркулесовой или манной каши, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».