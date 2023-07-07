Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Причиной таких мер стали результаты проверки «масла сладко-сливочного несоленого „Крестьянское“, которое изготовило предприятие. По информации управления, продукция не соответствует требованиям.
Тогда ведомство обратилось в суд с требованием запретить предприятию в Батайске выпускать молочную продукцию. Все требования были удовлетворены.
«Решением суда деятельность ООО „Фаворит“ по производству молочной продукции прекращена», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в России могут ввести уголовную ответственность за замену молока пальмовым маслом.