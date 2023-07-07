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Донскому предприятию запретили производить молочную продукцию

7 июля 2023, 09:48
Фото: pxhere.com
Донскому предприятию запретили производить молочную продукцию
В Ростовской области предприятию «Фаворит» запретили заниматься производством молочной продукции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Причиной таких мер стали результаты проверки «масла сладко-сливочного несоленого „Крестьянское“, которое изготовило предприятие. По информации управления, продукция не соответствует требованиям.

Тогда ведомство обратилось в суд с требованием запретить предприятию в Батайске выпускать молочную продукцию. Все требования были удовлетворены.

В России могут ввести уголовную ответственность за замену молока пальмовым маслом
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«Решением суда деятельность ООО „Фаворит“ по производству молочной продукции прекращена», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в России могут ввести уголовную ответственность за замену молока пальмовым маслом.

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