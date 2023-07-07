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Дворы затопило на Буденновском в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии

7 июля 2023, 05:17
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону прорвало трубу и затопило дворы домов на проспекте Буденновский, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

По словам ростовчан, вода текла в течение всего дня, а звонки в аварийную службу не помогали. Горожане рассказали, что коммунальную аварию не устраняли до вечера.

«В результате затопило дворы, погибли цветы у жильцов частного сектора», — сказано в сообщении.

Поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня
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Пользователи в комментариях удивились произошедшей ситуации. Другие раскритиковали автора за съемку на видео аварийной ситуации, а не попытки решить проблему.

Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Авария#Коммунальные аварии#Затопление#Дворы#Буденновский проспект
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