Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
По словам ростовчан, вода текла в течение всего дня, а звонки в аварийную службу не помогали. Горожане рассказали, что коммунальную аварию не устраняли до вечера.
«В результате затопило дворы, погибли цветы у жильцов частного сектора», — сказано в сообщении.
Пользователи в комментариях удивились произошедшей ситуации. Другие раскритиковали автора за съемку на видео аварийной ситуации, а не попытки решить проблему.
Ранее поликлинику на Западном в Ростове затопило после ливня 29 июня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.