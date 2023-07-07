rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Изображение материала

Экономист раскритиковал идею ЦБ отменить комиссии за переводы для физлиц

7 июля 2023, 14:17
Фото: 1MI
Эксперт в области экономики Андрей Бархота считает идеализированной рекомендацию Банка России об отмене комиссии, взимаемой за денежные переводы между физлицами.

Экономист пояснил «Газете.ру», что для банков такие переводы являются одним из ключевых источников комиссионных доходов. Если их отменить, то экономика транзакционных сервисов претерпит серьезную трансформацию. Переводы станут бесплатной услугой. Из-за этого резко уменьшится стабильность остатков на счетах финансовых организаций, и банки придут к выводу, что необходимо снижать процентные ставки по накопительным счетам. Для вкладчиков такой расклад будет невыгодным.

Критикуя инициативу Центробанка, Андрей Бархота напомнил о законе сохранения энергии. ЦБ уже практиковал отмену комиссии за открытие ссудных счетов и их ведение. При этом выпадающие доходы компенсировались страховыми премиями, предусмотренными в рамках банковского страхования.

Единоразовая отмена комиссий за переводы приведет к удорожанию других услуг и продуктов банка. Таким образом, общие расходы для клиентов останутся на прежнем уровне.

Эксперт рекомендует Центробанку поддерживать конкуренцию в отношении качества финуслуг, а не только в области цен. Для создания качественных сервисов требуются вложения, которые нужно как-то окупать, подытожил экономист.

Подпишитесь
Губернатор Голубев рассказал Патрушеву о защите Ростовской области от диверсий
Сегодня, 08:10
Замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ стал Валентин Кукин
Сегодня, 08:06
Власти в Ростове опровергли слухи о жилой застройке в районе Парамоновских складов
Сегодня, 07:04
Власти в Ростове назвали новый срок подачи горячей воды Западному микрорайону
Сегодня, 06:14
В Ростове-на-Дону отправили в колонию блогера Сергея Рулева
Сегодня, 04:58
В рамках дела по статье об убийстве на Сахалине ищут исчезнувшего ростовчанина
Сегодня, 04:44