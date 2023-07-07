Экономист раскритиковал идею ЦБ отменить комиссии за переводы для физлиц

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Экономист пояснил «Газете.ру», что для банков такие переводы являются одним из ключевых источников комиссионных доходов. Если их отменить, то экономика транзакционных сервисов претерпит серьезную трансформацию. Переводы станут бесплатной услугой. Из-за этого резко уменьшится стабильность остатков на счетах финансовых организаций, и банки придут к выводу, что необходимо снижать процентные ставки по накопительным счетам. Для вкладчиков такой расклад будет невыгодным.
Критикуя инициативу Центробанка, Андрей Бархота напомнил о законе сохранения энергии. ЦБ уже практиковал отмену комиссии за открытие ссудных счетов и их ведение. При этом выпадающие доходы компенсировались страховыми премиями, предусмотренными в рамках банковского страхования.
Единоразовая отмена комиссий за переводы приведет к удорожанию других услуг и продуктов банка. Таким образом, общие расходы для клиентов останутся на прежнем уровне.
Эксперт рекомендует Центробанку поддерживать конкуренцию в отношении качества финуслуг, а не только в области цен. Для создания качественных сервисов требуются вложения, которые нужно как-то окупать, подытожил экономист.