Экономист раскритиковал идею ЦБ отменить комиссии за переводы для физлиц

Экономист пояснил «Газете.ру», что для банков такие переводы являются одним из ключевых источников комиссионных доходов. Если их отменить, то экономика транзакционных сервисов претерпит серьезную трансформацию. Переводы станут бесплатной услугой. Из-за этого резко уменьшится стабильность остатков на счетах финансовых организаций, и банки придут к выводу, что необходимо снижать процентные ставки по накопительным счетам. Для вкладчиков такой расклад будет невыгодным.