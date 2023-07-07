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Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Эксперты назвали секреты правильной обработки и употребления продуктов

7 июля 2023, 07:45
Употребление некоторых продуктов может быть сложным и требует особых подходов. Нутрициолог Кирилл Стрельников делится советами о том, как правильно обработать и употребить такие продукты.

Один из таких продуктов — орехи. Некоторые сорта, такие как пекан, грецкий орех, арахис, миндаль и кешью, рекомендуется замочить и просушить перед употреблением. Это помогает уменьшить содержание веществ, которые вызывают дискомфорт при пищеварении, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Семена льна необходимо измельчать перед добавлением в пищу, чтобы организм мог эффективно усвоить питательные вещества. Бананы, зелень и листья салата лучше всегда разбавлять маслом для лучшего усвоения питательных компонентов.

Нутрициологи также советуют предпочитать вареные яйца жареным. Для более легкой чистки яиц можно добавить соду в воду перед варкой. Это помогает легко удалить скорлупу от белка.

По словам экспертов, дыни и арбузы лучше есть отдельно от других блюд, предпочтительно через час после приема тяжелой пищи.

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