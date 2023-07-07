Эксперты назвали секреты правильной обработки и употребления продуктов

Один из таких продуктов — орехи. Некоторые сорта, такие как пекан, грецкий орех, арахис, миндаль и кешью, рекомендуется замочить и просушить перед употреблением. Это помогает уменьшить содержание веществ, которые вызывают дискомфорт при пищеварении, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».