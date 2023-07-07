Эксперты назвали секреты правильной обработки и употребления продуктов

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Один из таких продуктов — орехи. Некоторые сорта, такие как пекан, грецкий орех, арахис, миндаль и кешью, рекомендуется замочить и просушить перед употреблением. Это помогает уменьшить содержание веществ, которые вызывают дискомфорт при пищеварении, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Семена льна необходимо измельчать перед добавлением в пищу, чтобы организм мог эффективно усвоить питательные вещества. Бананы, зелень и листья салата лучше всегда разбавлять маслом для лучшего усвоения питательных компонентов.
Нутрициологи также советуют предпочитать вареные яйца жареным. Для более легкой чистки яиц можно добавить соду в воду перед варкой. Это помогает легко удалить скорлупу от белка.
По словам экспертов, дыни и арбузы лучше есть отдельно от других блюд, предпочтительно через час после приема тяжелой пищи.