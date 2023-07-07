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Эксперты признали Tele2 лидером по скорости интернета в Аксайском районе

7 июля 2023, 08:40
Фото: Tele2
Tele2 стала лидером по скорости мобильного интернета в Аксае и Аксайском районе. Компания продемонстрировала лучшие результаты скорости передачи данных в ходе независимых тестов ФГУП «Главный радиочастотный центр».

У оператора также зафиксированы минимальные доли обрывов голосовых соединений и высокий уровень разборчивости речи.

ФГУП «Главный радиочастотный центр» представил результаты исследования качества и доступности скоростного мобильного интернета в Аксайском районе Ростовской области. С 3 апреля по 31 мая 2023 года технические специалисты центра провели тестирование с помощью радиоизмерительного комплекса TEMS Automatic. Эксперты изучали качество связи четырех федеральных операторов, которые представляют услуги в Ростовской области. Маршрут предполагал оценку работы сетей в Аксае, Аксайском районе, а также участок федеральной трассы Р-269.

По данным независимого исследования, Tele2 показала лучшие результаты по двум ключевым показателям: средней скорости передачи данных от базовой станции к абоненту (11,7 Мбит/с), а также по средней скорости передачи данных от абонента (более 2,2 Мбит/с). Это значит, что клиенты могут активно пользоваться мобильным интернетом — как скачивать информацию, так и уверенно отправлять «тяжелые» файлы.

При оценке качества голосовой связи у оператора была зафиксирована минимальная доля неразборчивости речи во время звонков — всего 1,3%. Кроме того, Tele2 показала лучший результат по доле обрывов соединения — также 1,3%, что практически в 2 раза меньше, чем у ближайшего конкурента.

Кроме того, специалисты радиочастотного центра провели исследования на участке автодороги Аксай — Зерноград (78 км). Так, Tele2 продемонстрировала максимальную скорость мобильного интернета при передаче от абонента и минимальную долю неуспешных попыток соединения по протоколу HTTP — 11%. Чем ниже эта доля, тем меньше сбоев при использовании мобильного интернета. При этом включенный в тариф пакет гигабайтов расходуется более эффективно, так как пользователю не приходится несколько раз перезагружать одну и ту же страницу.

В текущем году это уже не первая победа Tele2 по результатам независимых исследований в регионе. В начале года ФГУП «Главный радиочастотный центр» отметил лидерство оператора по ряду показателей в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области.

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