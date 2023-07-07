Эксперты признали Tele2 лидером по скорости интернета в Аксайском районе

Кроме того, специалисты радиочастотного центра провели исследования на участке автодороги Аксай — Зерноград (78 км). Так, Tele2 продемонстрировала максимальную скорость мобильного интернета при передаче от абонента и минимальную долю неуспешных попыток соединения по протоколу HTTP — 11%. Чем ниже эта доля, тем меньше сбоев при использовании мобильного интернета. При этом включенный в тариф пакет гигабайтов расходуется более эффективно, так как пользователю не приходится несколько раз перезагружать одну и ту же страницу.