В итоге суд определил, что «Донэкопром» сможет получить от комитета только платежи за аренду земли в размере около двух миллионов рублей и уплаченные за госпошлину средства. Причиной подобного решения в суде назвали факт того, что инвестор вкладывал в проект деньги на собственный риск, а потому затраты нельзя возместить в качестве убытков.