Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Согласно данным картотеки арбитражных дел, в июне суд обязал департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова продать семье Самургашевых землю под пригородным автовокзалом.
В суде предприниматели требовали признать незаконным отказ ДИЗО продать землю вокзала на Шолохов, 126 в долевую собственность. Бизнесмены претендовали на право владения участком площадью более 1,1 гектара.
В ходе судебных заседаний им удалось добиться желаемого, и теперь департаменту придется подготовить подписанный договор купли-продажи земли.
В июне стало известно, что арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении продавца топлива «КТК-Ярославль».
Причиной для начала процедуры стал иск «Новошахтинского завода нефтепродуктов», который направили в суд еще в 2022 году. Основанием для иска стал долг ответчика перед заводом на общую сумму 52,7 миллиона рублей, из них только 37,9 миллиона были основной задолженностью, оставшиеся средства оказались неустойкой.
Аналогичные требования по отношению к продавцу топлива предъявил еще один предприниматель и акционерное общество, специализирующееся на импорте сырья.
На период наблюдения по решению суда был назначен и конкурсный управляющий.
В июне столичный разработчик ПВО и радиоаппаратуры дистанционного управления
ПАО «НПО „АЛМАЗ“ имени академика А. А. Расплетина» направило иск в арбитражный суд, обвинив ТАНТК имени Бериева в неосновательном обогащении на сумму более 66,1 миллиона рублей.
Оборонное предприятие требует взыскать деньги с таганрогского авиазавода, добавив к ним более 14 миллионов рублей процентами за использование средств с весны 2020 до 6 апреля 2023 года. Первое заседание прошло 27 июня, его результаты пока неизвестны.
Еще один иск против ТАНТК имени Бериева в Таганроге поступил от казанского завода. ТАНТК задолжал Казанскому агрегатному заводу 100 миллионов рублей за поставку модулей для санитарной авиации, включающие в себя комплекс аппаратуры для оказания срочной медпомощи пациенту, среди указанной техники упоминаются ИВЛ и дефибрилляторы. Стоимость такого комплекса оценивается в 23 миллиона рублей.
ТАНТК заказал семь комплексов и получил еще погрузочные устройства на 2,4 миллиона рублей, однако поставщик так и не дождался половины средств за свой товар.
Теперь суд определил, что ТАНТК должен выплатить агрегатному заводу 100 миллионов рублей с неустойкой в размере 13,6 миллиона рублей. Будет ли ТАНТК оспаривать решение суда пока неизвестно.
Компания ООО «Донэкопром» смогла отсудить у Комитета по управлению имуществом Кагальницкого района более двух миллионов рублей.
Согласно материалам дела, весной прошлого года истец обратился в суд, чтобы взыскать с комитета почти 18,9 миллиона рублей, ставших убытками предприятия из-за нереализованного проекта строительства мусорного полигона.
Причиной претензий инвестора стал факт того, что власти выделили под строительство земли для ведения сельского хозяйства, а использование плодородных почв для этого недопустимо.
В итоге суд определил, что «Донэкопром» сможет получить от комитета только платежи за аренду земли в размере около двух миллионов рублей и уплаченные за госпошлину средства. Причиной подобного решения в суде назвали факт того, что инвестор вкладывал в проект деньги на собственный риск, а потому затраты нельзя возместить в качестве убытков.
В Ростове владелец енотокафе «Лесная братва» стал участником административного дела из-за использование животных в предпринимательских целях без необходимой лицензии.
Пресс-служба Россельхознадзора по Ростовской области рассказала, что ИП Рыбин С. Е. использовал енотов в своем кафе для привлечения посетителей без лицензии на использование животных для культурно-зрелищных целей.
В итоге хозяину енотокафе сказали устранить выявленные в ходе проверки инспекторами правонарушения, а также выплатить штраф. Кроме того, в отношении предпринимателя возбудили административное дело.