Газпромбанк Автолизинг запустил акцию в честь 70-ти летнего юбилея Корпорации FAW

Старейшая китайская автомобилестроительная компания — Корпорация FAW, 15 июля отмечает свой 70-ти летний юбилей. В честь этой даты к любой модели бренда, приобретенной с 1 по 31 июля, прилагается подарок от производителя — бесплатное первое ТО. Кроме того, клиенты лизинговой компании с большими автопарками (20 и более транспортных средств), могут воспользоваться постоянным предложением и записать своих водителей и технических специалистов на бесплатное обучение. В программу курсов, которые проводит официальное представительство корпорации FAW в России «ФАВ-Восточная Европа», входит изучение устройства и особенностей разных моделей, правил эксплуатации и способов первичной диагностики.

Для лизингополучателей есть еще одна приятная новость! Газпромбанк Автолизинг совместно с официальной дилерской сетью FAW Trucks предлагает приобрести седельный тягач J7 с выгодой до 800 000 рублей. Экономия достигается за счет суммирования трех скидок — 300 000 рублей от импортера, 300 000 рублей от лизинговой компании и дополнительной скидки в размере 2% за соблюдение платежной дисциплины.

Модель FAW J7 появилась на российском рынке в апреле этого года и предлагается по цене от 9 990 000 рублей. Новинка способна конкурировать с тягачами европейских производителей. Грузовик имеет мотор мощностью 550 л. с. с крутящим моментом 2300 Н∙м в паре с автоматической коробкой переключения передач, что позволяет достигать максимальной экономичности при полной загрузке автопоезда. Доля J7 в общем объеме продаж бренда в России, по прогнозам «ФАВ-Восточная Европа», в этом году может составить 20%.

Оформить заявку на лизинг грузовых автомобилей FAW со скидками и бонусами можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.

Справка о компании

Газпромбанк Автолизинг (ООО «Газпромбанк Автолизинг») — специализированная лизинговая компания, входящая в состав Группы Газпромбанк Лизинг. Компания оказывает услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса и имеет представительства в 70 городах России. В числе предметов лизинга легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, самоходные машины, автобусы и мототехника.