Где летом собирать грибы в ростовской области

Местные жители начинают собирать грибы в апреле, когда начинаются весенние дожди. Однако в это время поляны с грибами попадаются не так часто. Для того, чтобы собрать хороший урожай грибов, нужно быть терпеливыми и готовыми к долгим прогулкам по лесу. Но уже летом поиски становятся проще. Появляются сыроежки и маслята. Теперь грибы можно найти не только под деревьями, но и на видных местах: на опушках, возле просек и лесных тропинок.