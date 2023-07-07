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Posted 7 июля, 05:46

Published 7 июля, 05:46

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

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Где летом собирать грибы в Ростовской области

7 июля 2023, 05:46
Фото: pxhere.com
Где летом собирать грибы в ростовской области
В Ростовской области есть огромное многообразие грибов, а сезон продолжается с апреля по ноябрь. Куда лучше всего ходить на тихую охоту и что можно найти, в материале RostovGazeta.

Особенно обильны грибами северные и северо-восточные части донского региона. В некоторых местах можно встретить маслята, в других — рыжики, а в отдельных районах можно найти белые грибы. Преимущественно это Аксайский, Белокалитвинский, Тарасовский, Каменский и Усть-Донецкий районы. Обычно в здешних лесах можно найти большое количество грибов.

Сезон грибов в Ростовской области

Местные жители начинают собирать грибы в апреле, когда начинаются весенние дожди. Однако в это время поляны с грибами попадаются не так часто. Для того, чтобы собрать хороший урожай грибов, нужно быть терпеливыми и готовыми к долгим прогулкам по лесу. Но уже летом поиски становятся проще. Появляются сыроежки и маслята. Теперь грибы можно найти не только под деревьями, но и на видных местах: на опушках, возле просек и лесных тропинок.

Осенью наступает самое любимое время для грибников. С сентября по ноябрь, особенно после дождей, можно найти самые ценные грибы, такие как грузди, рыжики и белые грибы.

С сентября по ноябрь, особенно после дождей, можно найти самые ценные грибы, такие как грузди, рыжики и белые грибы.С сентября по ноябрь, особенно после дождей, можно найти самые ценные грибы, такие как грузди, рыжики и белые грибы.
С сентября по ноябрь, особенно после дождей, можно найти самые ценные грибы, такие как грузди, рыжики и белые грибы.
Фото: pxhere.com

Где найти грибы в Ростовской области

Опытные любители грибной охоты не жалеют усилий и времени, чтобы добраться до отдаленного Усть-Донецкого района. Здесь, в окрестностях Нижнекундрюченской, можно найти грузди и белые грибы, которые редко встречаются в других лесных уголках.

Каменский район также пользуется популярностью среди грибников. Здесь можно найти маслята, зонтики и рыжики. В степях Аксайского района каждый год собираются сотни грибников, привлеченных обилием сморчков. Иногда здесь даже можно сделать хороший улов луговых шампиньонов.

Фоминский лес в Миллеровском районе — еще одно популярное место для грибников, где можно найти рыжики, опята, маслята.

Какие грибы можно найти в Ростовской области

В Ростовской области есть много видов грибов, среди них:

  1. Лисички;
  2. Маслята;
  3. Рыжики;
  4. Опята;
  5. Тополевки;
  6. Шампиньоны;
  7. Подберезовики;
  8. Подосиновики;
  9. Вешенки.

Грибы в Александровском лесу

Александровский лес расположен в Азовском районе, что недалеко от Ростова-на-Дону. Площадь лесного массива огромная — 5,5 тысячи гектаров.

Александровский лес расположен в Азовском районе, что недалеко от Ростова-на-Дону. Площадь лесного массива огромная — 5,5 тысячи гектаров.Александровский лес расположен в Азовском районе, что недалеко от Ростова-на-Дону. Площадь лесного массива огромная — 5,5 тысячи гектаров.
Александровский лес расположен в Азовском районе, что недалеко от Ростова-на-Дону. Площадь лесного массива огромная — 5,5 тысячи гектаров.
Фото: pxhere.com
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В этом лесу можно найти сыроежки, подберезовики и моховики.

Грибы в Неклиновском районе

Здесь грибы можно найти в окрестностях села Бессергеновки, на этой территории растут сморчки и синеножки. Кроме того, встречаются и степные вешенки.

Грибы в Миллеровском районе

Рядом со слободой Дегтево местные жители находят белые грибы, подосиновики, рыжики и маслята.

Грибы в Усть-Донецком районе

Здесь грибы в основном собирают в районе станицы Нижнекундрюченская. Растут белые грибы, маслята и редко встречающиеся в Ростовской области грузди.

Как отличить ядовитые грибы от съедобных

Все грибы, которые содержат яды и токсины, имеют похожие характеристики, которых нет у съедобных грибов. Новичкам-грибникам нужно внимательно изучить следующие признаки ядовитых грибов:

Как отличить ядовитые грибы от съедобныхКак отличить ядовитые грибы от съедобных
Как отличить ядовитые грибы от съедобных
Фото: pxhere.com

1. Необычный или слишком яркий цвет;
2. Отсутствие слоя трубочек, который есть у съедобных грибов, за некоторыми исключениями;
3. Присутствие клейкого слоя, липкого покрытия или сока на шляпке;
4. Неприятный запах, также известный как лекарственный аромат;
5. Изменение цвета мякоти при разрезе;
6. Отсутствие признаков поражения насекомыми;
7. Присутствие специфического нароста у основания ножки;
8. Растет рядом с съедобными грибами (это относится к грибам-двойникам);
9. Растет возле гнилых корней и пней.

Во время сбора грибов не стоит полагаться на различные народные приметы. Это не всегда надежная информация, в которую очень опасно верить. Если съедобность гриба вызывает сомнения даже после проверки, лучше его выбросить.

Ядовитые грибы способны вызвать отравление и другие расстройства работы организма при употреблении их в пищу. В них содержатся опасные для человека яды и токсины.

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