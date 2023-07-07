Где летом собирать грибы в ростовской области

Posted 7 июля, 05:46
Published 7 июля, 05:46
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Особенно обильны грибами северные и северо-восточные части донского региона. В некоторых местах можно встретить маслята, в других — рыжики, а в отдельных районах можно найти белые грибы. Преимущественно это Аксайский, Белокалитвинский, Тарасовский, Каменский и Усть-Донецкий районы. Обычно в здешних лесах можно найти большое количество грибов.
Местные жители начинают собирать грибы в апреле, когда начинаются весенние дожди. Однако в это время поляны с грибами попадаются не так часто. Для того, чтобы собрать хороший урожай грибов, нужно быть терпеливыми и готовыми к долгим прогулкам по лесу. Но уже летом поиски становятся проще. Появляются сыроежки и маслята. Теперь грибы можно найти не только под деревьями, но и на видных местах: на опушках, возле просек и лесных тропинок.
Осенью наступает самое любимое время для грибников. С сентября по ноябрь, особенно после дождей, можно найти самые ценные грибы, такие как грузди, рыжики и белые грибы.
Опытные любители грибной охоты не жалеют усилий и времени, чтобы добраться до отдаленного Усть-Донецкого района. Здесь, в окрестностях Нижнекундрюченской, можно найти грузди и белые грибы, которые редко встречаются в других лесных уголках.
Каменский район также пользуется популярностью среди грибников. Здесь можно найти маслята, зонтики и рыжики. В степях Аксайского района каждый год собираются сотни грибников, привлеченных обилием сморчков. Иногда здесь даже можно сделать хороший улов луговых шампиньонов.
Фоминский лес в Миллеровском районе — еще одно популярное место для грибников, где можно найти рыжики, опята, маслята.
В Ростовской области есть много видов грибов, среди них:
Александровский лес расположен в Азовском районе, что недалеко от Ростова-на-Дону. Площадь лесного массива огромная — 5,5 тысячи гектаров.
В этом лесу можно найти сыроежки, подберезовики и моховики.
Здесь грибы можно найти в окрестностях села Бессергеновки, на этой территории растут сморчки и синеножки. Кроме того, встречаются и степные вешенки.
Рядом со слободой Дегтево местные жители находят белые грибы, подосиновики, рыжики и маслята.
Здесь грибы в основном собирают в районе станицы Нижнекундрюченская. Растут белые грибы, маслята и редко встречающиеся в Ростовской области грузди.
Все грибы, которые содержат яды и токсины, имеют похожие характеристики, которых нет у съедобных грибов. Новичкам-грибникам нужно внимательно изучить следующие признаки ядовитых грибов:
1. Необычный или слишком яркий цвет;
2. Отсутствие слоя трубочек, который есть у съедобных грибов, за некоторыми исключениями;
3. Присутствие клейкого слоя, липкого покрытия или сока на шляпке;
4. Неприятный запах, также известный как лекарственный аромат;
5. Изменение цвета мякоти при разрезе;
6. Отсутствие признаков поражения насекомыми;
7. Присутствие специфического нароста у основания ножки;
8. Растет рядом с съедобными грибами (это относится к грибам-двойникам);
9. Растет возле гнилых корней и пней.
Во время сбора грибов не стоит полагаться на различные народные приметы. Это не всегда надежная информация, в которую очень опасно верить. Если съедобность гриба вызывает сомнения даже после проверки, лучше его выбросить.
Ядовитые грибы способны вызвать отравление и другие расстройства работы организма при употреблении их в пищу. В них содержатся опасные для человека яды и токсины.