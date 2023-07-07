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Груженный КамАЗ наполовину провалился под асфальт на трассе в Батайске

7 июля 2023, 15:24
Фото: 1MI
В Батайске Ростовской области груженный КамАЗ провалился под асфальт во время движения
В Батайске Ростовской области груженный КамАЗ провалился под асфальт во время движения, рассказали в соцсетях очевидцы.

В Батайске на улице Энгельса груженный КамАЗ провалился под асфальт. Транспортное средство упало на бок. К нему подогнали трактор, чтобы освободить кузов и, вероятно, поднять КамАЗ.

В Батайске Ростовской области груженный КамАЗ провалился под асфальт во время движения
Видео: 1MI

Почему транспортное средство провалилось, не уточняется. В соцсетях комментаторы шутят: «КамАЗ проиграл асфальту со счетом 1:0», «Устал, прилег отдохнуть». Однако некоторые призвали отнестись к ситуации серьезней: «Не смешно. Любая другая машина могла также провалиться», «Смешного мало. Лишний раз доказывает, что в Батайске плохие дороги и парковки».

Ранее ростовчане заявили о смытой дождем дороге на улице Абаканской.

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