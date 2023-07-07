Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
В Батайске на улице Энгельса груженный КамАЗ провалился под асфальт. Транспортное средство упало на бок. К нему подогнали трактор, чтобы освободить кузов и, вероятно, поднять КамАЗ.
Почему транспортное средство провалилось, не уточняется. В соцсетях комментаторы шутят: «КамАЗ проиграл асфальту со счетом 1:0», «Устал, прилег отдохнуть». Однако некоторые призвали отнестись к ситуации серьезней: «Не смешно. Любая другая машина могла также провалиться», «Смешного мало. Лишний раз доказывает, что в Батайске плохие дороги и парковки».
Ранее ростовчане заявили о смытой дождем дороге на улице Абаканской.