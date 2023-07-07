Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Совещание организовали в Краснодаре, участниками также стали представители федеральных министерств и главы других регионов на юге страны. Они обсудили меры, которые необходимы для предупреждения ЧС и обеспечения безопасности.
«Кроме того, затронули тему дополнительных мер по защите критических объектов, предотвращению террористических угроз», — сказано в сообщении.
В правительстве региона уточнили, что обсудили мероприятия по предотвращению деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп, предупреждению совершения ими терактов.
Ранее Михаил Мишустин поблагодарил губернатора Ростовской области Голубева за безопасность.