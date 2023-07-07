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Губернатор Голубев рассказал Патрушеву о защите Ростовской области от диверсий

7 июля 2023, 08:10
Фото: donland.ru
В Краснодаре обсудили вопросы защиты Дона от украинских диверсий
Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в выездном совещании секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, сообщил глава региона в соцсетях.

Совещание организовали в Краснодаре, участниками также стали представители федеральных министерств и главы других регионов на юге страны. Они обсудили меры, которые необходимы для предупреждения ЧС и обеспечения безопасности.

«Кроме того, затронули тему дополнительных мер по защите критических объектов, предотвращению террористических угроз», — сказано в сообщении.

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В правительстве региона уточнили, что обсудили мероприятия по предотвращению деятельности украинских диверсионно-разведывательных групп, предупреждению совершения ими терактов.

Ранее Михаил Мишустин поблагодарил губернатора Ростовской области Голубева за безопасность.

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