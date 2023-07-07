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Ход подготовки к III Конгрессу молодых ученых обсудили члены рабочей группы

7 июля 2023, 18:41
Фото: roscongress.org
В российской столице под руководством советника президента РФ Антона Кобякова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по подготовке III Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий.

Третий по счету Конгресс молодых ученых пройдет с 28 по 30 ноября 2023 года в парке науки и искусств «Сириус» на федеральной территории с таким же названием, пишет transsibinfo.com.

Организаторы мероприятия — Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию и АНО «Национальные приоритеты». Официальный информационный партнер мероприятия — медиахолдинг 1MI.

«III Конгресс молодых ученых станет одним из ключевых событий 2023 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России тематическим десятилетием в 2022–2031 годах. В этом году мы расширили географию мероприятий — спутников Конгресса, активно работаем с молодежными лидерами», — отметил Кобяков.

По его словам, помимо организационных вопросов, касающихся подготовки деловой программы и работы с участниками, обсуждались вопросы медиаобеспечения, международного сотрудничества, обустройства площадки, реализации противоэпидемиологических мер.

Также члены рабочей группы уделили внимание проведению мероприятий — спутников Конгресса молодых ученых. Отдельным вопросом стала организация круглогодичной постпрограммной работы с участниками конгресса.

Кроме того, участники встречи обговорили детали подготовки визита представителей международного сообщества лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership.

Примечательно, что в процессе взаимодействия с рядом ведущих учебных заведений стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, реализуемого Россотрудничеством, конгресс в этом году, как ожидается, посетят 150 студентов из этих стран.

В 2023 году конгресс в третий раз объединит представителей академической среды, включая молодых ученых — лауреатов грантовых конкурсов, студентов, школьников, ведущих российских исследователей, представителей научных и образовательных организаций, органов власти и бизнес-сообщества.

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