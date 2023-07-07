Ход подготовки к III Конгрессу молодых ученых обсудили члены рабочей группы

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Третий по счету Конгресс молодых ученых пройдет с 28 по 30 ноября 2023 года в парке науки и искусств «Сириус» на федеральной территории с таким же названием, пишет transsibinfo.com.
Организаторы мероприятия — Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию и АНО «Национальные приоритеты». Официальный информационный партнер мероприятия — медиахолдинг 1MI.
«III Конгресс молодых ученых станет одним из ключевых событий 2023 года в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента России тематическим десятилетием в 2022–2031 годах. В этом году мы расширили географию мероприятий — спутников Конгресса, активно работаем с молодежными лидерами», — отметил Кобяков.
По его словам, помимо организационных вопросов, касающихся подготовки деловой программы и работы с участниками, обсуждались вопросы медиаобеспечения, международного сотрудничества, обустройства площадки, реализации противоэпидемиологических мер.
Также члены рабочей группы уделили внимание проведению мероприятий — спутников Конгресса молодых ученых. Отдельным вопросом стала организация круглогодичной постпрограммной работы с участниками конгресса.
Кроме того, участники встречи обговорили детали подготовки визита представителей международного сообщества лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership.
Примечательно, что в процессе взаимодействия с рядом ведущих учебных заведений стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, реализуемого Россотрудничеством, конгресс в этом году, как ожидается, посетят 150 студентов из этих стран.
В 2023 году конгресс в третий раз объединит представителей академической среды, включая молодых ученых — лауреатов грантовых конкурсов, студентов, школьников, ведущих российских исследователей, представителей научных и образовательных организаций, органов власти и бизнес-сообщества.