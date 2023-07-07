Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
С 7 июля исполняющим обязанности главы администрации Первомайского района Ростова стал 62-летний Сергей Ковшиков. Пост он занял после перехода на новую должность бывшего главы муниципалитета Валентина Кукина.
Известно, что Ковшиков является уроженцем Ростова. Тут он окончил РИСИ по специальности «Архитектура». С 1982 по 1996 год он работал в коммерческих структурах. В 1996 он стал чиновников и успел отметиться на различных должностях в районных администрациях, Департаменте архитектуры и Департаменте ЖКХ.
С 2019 по 2021 год Ковшиков работал Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым.
Напомним, бывший глава администрации Первомайского района Кукин стал заместителем главы администрации по ЖКХ. Ранее этот пост занимал Алексей Пономарев.