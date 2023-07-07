Известно, что Ковшиков является уроженцем Ростова. Тут он окончил РИСИ по специальности «Архитектура». С 1982 по 1996 год он работал в коммерческих структурах. В 1996 он стал чиновников и успел отметиться на различных должностях в районных администрациях, Департаменте архитектуры и Департаменте ЖКХ.