Как за семью замками

Posted 7 июля, 13:30
Published 7 июля, 13:30
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Для тех, кто предпочитает заранее думать о своих финансах, а не кусать локти в непредвиденной ситуации, в крупнейшей страховой компании страны[1] — АО «СОГАЗ» — создали универсальную программу страхования имущества и гражданской ответственности «Персональное решение», которая поможет вам чувствовать себя уверенно и не беспокоиться по поводу возможных неприятностей.
Благодаря наличию такого полиса вы сохраните семейный бюджет и сделаете ремонт в квартире, апартаментах, доме, если они пострадают в результате залива, пожара и других непредвиденных событий. Вы можете застраховать внутреннюю отделку, коммуникации, оборудование и домашнее имущество. Также в полис может быть включено страхование гражданской ответственности — страховая компания «СОГАЗ» избавит вас от хлопот и лишних трат, если вы зальете соседей или причините им другой ущерб при эксплуатации застрахованной квартиры.
Кому необходим страховой полис?
Рекомендуем вам оформить полис страхования имущества, если вы хотите:
Преимущества полиса «Персональное решение»:
Условия страхования:
Чтобы вы не сомневались в необходимости такого полиса, приведем пример из реальной практики. У одного из клиентов АО «СОГАЗ», согласно акту управляющей компании, произошел залив в результате протечки из квартиры соседей. При этом запорные вентили холодной и горячей воды были перекрыты. Таким образом, источник протечки обнаружен не был.
В результате происшествия пострадала внутренняя отделка стен, потолка и пола застрахованной квартиры. Благодаря наличию полиса клиент получил выплату от СОГАЗа в размере 1,1 млн рублей. А если бы он пренебрег страхованием и не оформил полис заблаговременно, то эти расходы легли бы на его плечи в полном объеме.
Интересующие вас вопросы о программе страхования имущества «Персональное решение» вы можете задать по телефону 8 800 333 66 35 (круглосуточно и бесплатно). Всю необходимую информацию, включая подробные условия и правила страхования, вы также можете найти на сайте shop.sogaz.ru в разделе «Недвижимость».
[1] По объему страховой премии на основании данных Банка России за 2021 год. Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ №1208.