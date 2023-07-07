Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Погодный фронт поменяется в Ростовской области на предстоящих выходных. 8 и 9 июля в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и градом. Они будут сопровождаться усилением ветра до 25 метров в секунду.
Жителей региона попросили быть внимательными и осторожными, а также соблюдать все меры безопасности в период бушевания стихии.
Напомним, сегодня в Ростовской области фиксируется сильная жара. Температура воздуха достигает +36 градусов. Из-за аномального пекла энергетики в регионе усилили меры безопасности.