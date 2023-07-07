rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Изображение материала

Ливни с грозами придут на смену жаре и пеклу в Ростовской области 8 июля

7 июля 2023, 12:48
Фото: pxhere
Ливни с грозами придут на смену жаре и пеклу в Ростовской области 8 июля
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за надвигающихся ливней с грозами, сообщили в региональном МЧС.

Погодный фронт поменяется в Ростовской области на предстоящих выходных. 8 и 9 июля в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и градом. Они будут сопровождаться усилением ветра до 25 метров в секунду.

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в Ростовской области в июле
Узнать подробнее

Жителей региона попросили быть внимательными и осторожными, а также соблюдать все меры безопасности в период бушевания стихии.

Напомним, сегодня в Ростовской области фиксируется сильная жара. Температура воздуха достигает +36 градусов. Из-за аномального пекла энергетики в регионе усилили меры безопасности.

Читайте также:
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за града до 10 июляВ Ростове-на-Дону на следующей неделе похолодает на 15 градусовГубернатор заявил, что уборка урожая на Дону задерживается на неделю из-за погоды
#Виктория Прутковская#Погода в Ростовской области#Жара#Новости#Ростовская область#Штормовое предупреждение в Ростовской области#МЧС России по Ростовской области#Ливни в Ростовской области#Град в Ростовской области#Ветер
Подпишитесь
Губернатор Голубев рассказал Патрушеву о защите Ростовской области от диверсий
Сегодня, 08:10
Замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ стал Валентин Кукин
Сегодня, 08:06
Власти в Ростове опровергли слухи о жилой застройке в районе Парамоновских складов
Сегодня, 07:04
Власти в Ростове назвали новый срок подачи горячей воды Западному микрорайону
Сегодня, 06:14
В Ростове-на-Дону отправили в колонию блогера Сергея Рулева
Сегодня, 04:58
В рамках дела по статье об убийстве на Сахалине ищут исчезнувшего ростовчанина
Сегодня, 04:44