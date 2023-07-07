rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:43

Published Сегодня, 17:43

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

Изображение материала

На выходных на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидаются пробки, жара и грозы

7 июля 2023, 17:43
Фото: 1MI
На выходных на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области ожидаются пробки, жара и грозы
На выходных в Ростовской области прогнозируются ливни с грозами, сообщили в МЧС.

На предстоящих выходных непогода вернется в Ростовскую область. В регионе ожидаются ливни с грозами и градом. Также усилится до 25 метров в секунду скорость ветра. Температура воздуха при этом спадет незначительно. Днем столбики термометров замрут на отметке в +30 градусов, а вечером — в +21.

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в Ростовской области в июле
Узнать подробнее

Из-за погодной обстановки пробки прогнозируются на трассе М-4 «Дон». Ситуация осложняется большим потоком машин на магистрали, двигающихся в направлении курортов Крыма и Краснодарского края.

Водителей просят запастись водой и продуктами. При малейших признаках недомогания стоит остановиться, отдохнуть и лишь потом продолжить маршрут.

Напомним, штормовое предупреждение будет действовать в Ростовской области из-за града до 10 июля.

Читайте также:
С начала года в ДТП в Ростовской области погибли 180 человекЖара в Таганроге и Ростове спадет к выходным и сменится ливнямиЛивни с грозами придут на смену жаре и пеклу в Ростовской области 8 июля
#Виктория Прутковская#Жара#Новости#Ростовская область#Погода в Ростовской области#Трасса М-4 "Дон" в Ростовской области#Трасса М-4 «Дон»#Пробки на м-4#М-4#Ливни в Ростовской области#Град в Ростовской области
Подпишитесь
Ростовской области предсказали демографическую яму, а люди массово покидают регион
Сегодня, 15:02
Стала известна причина увольнения главного следователя Ростовской области Зеленского
Сегодня, 14:10
Более семи тысяч детей в Ростовской области ждут вакцину от кори
Сегодня, 17:17
Урбанист рассказал, какими должны быть остановки в Ростове
Сегодня, 17:52
Зоолог Ерофеева назвала причину массового нашествия крыс в Ростове
Сегодня, 16:24
Еноты, «оборонка» и мусор: за что судились компании Ростовской области в июне
Сегодня, 14:56