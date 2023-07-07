Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
На предстоящих выходных непогода вернется в Ростовскую область. В регионе ожидаются ливни с грозами и градом. Также усилится до 25 метров в секунду скорость ветра. Температура воздуха при этом спадет незначительно. Днем столбики термометров замрут на отметке в +30 градусов, а вечером — в +21.
Из-за погодной обстановки пробки прогнозируются на трассе М-4 «Дон». Ситуация осложняется большим потоком машин на магистрали, двигающихся в направлении курортов Крыма и Краснодарского края.
Водителей просят запастись водой и продуктами. При малейших признаках недомогания стоит остановиться, отдохнуть и лишь потом продолжить маршрут.
Напомним, штормовое предупреждение будет действовать в Ростовской области из-за града до 10 июля.