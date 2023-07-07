На предстоящих выходных непогода вернется в Ростовскую область. В регионе ожидаются ливни с грозами и градом. Также усилится до 25 метров в секунду скорость ветра. Температура воздуха при этом спадет незначительно. Днем столбики термометров замрут на отметке в +30 градусов, а вечером — в +21.