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Один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП с грузовиком в Ростовской области

7 июля 2023, 11:39
Фото: donland.ru
Один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП с грузовиком в Ростовской области
ДТП с участием грузовика и двух иномарок произошло на трассе в Ростовской области, сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло утром 7 июля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Водитель Toyota Camry не выдержал безопасную дистанцию и влетел в грузовик Freightliner. Из-за сильного удара легковушку откинуло на движущийся в попутном направлении автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

В результате аварии погиб 15-летний пассажир Toyota Camry, водитель иномарки пострадал.

В Ростовской области на М-4 «Дон» в ДТП пострадали женщина и три девочки
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Один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП с грузовиком в Ростовской области
Видео: ГИБДД по Ростовской обл

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее иномарка влетела в мотоциклиста на трассе в Ростовской области.

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