Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
ДТП произошло утром 7 июля на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Водитель Toyota Camry не выдержал безопасную дистанцию и влетел в грузовик Freightliner. Из-за сильного удара легковушку откинуло на движущийся в попутном направлении автомобиль Toyota Land Cruiser 200.
В результате аварии погиб 15-летний пассажир Toyota Camry, водитель иномарки пострадал.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее иномарка влетела в мотоциклиста на трассе в Ростовской области.