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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Падение курса рубля может привести к подорожанию автомобилей в России на 15% и более

7 июля 2023, 10:31
Падение курса российской валюты может привести к значительному подорожанию автомобилей в стране, заявил эксперт Максим Кадаков.

В своем комментарии для радио Sputnik он отметил, что ценовая политика импортных автомобилей зависит от валютного курса, поскольку их закупки осуществляются по текущему курсу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако эксперт отметил, что мгновенное рост цен на автомобили может быть характерным для небольших компаний. В случае крупных китайских автопроизводителей, увеличение стоимости автомобилей может быть отложено, особенно если курс валют возвращается к предыдущим значениям в течение двух месяцев.

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