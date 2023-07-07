Падение курса рубля может привести к подорожанию автомобилей в России на 15% и более

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В своем комментарии для радио Sputnik он отметил, что ценовая политика импортных автомобилей зависит от валютного курса, поскольку их закупки осуществляются по текущему курсу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако эксперт отметил, что мгновенное рост цен на автомобили может быть характерным для небольших компаний. В случае крупных китайских автопроизводителей, увеличение стоимости автомобилей может быть отложено, особенно если курс валют возвращается к предыдущим значениям в течение двух месяцев.