Проект нового ЖК проходит общественные обсуждения в Ростове

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Изюминка проекта, уникальный сквер, встроенный в пространство жилого комплекса, который создаст для жителей атмосферу живой природы, позволит наслаждаться прогулками на свежем воздухе, не говоря уже о создании на территории сквера уютных зеленых зон для отдыха и проведения досуга.
Учитывая потребности семей с маленькими детьми, в проекте предусмотрен вместительный детский сад.
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» получила широкую известность благодаря продуманной социальной направленности возводимых объектов, создании комфортных и уютных дворовых территорий. Благоустройство нового проекта будет осуществляться с применением современных ландшафтных решений для создания привлекательной и функциональной среды проживания.
Что касается архитектуры домов, застройщик всегда придерживается принципов гармонии, эстетики и стиля, чтобы каждое здание органично вписывалось в общую архитектурную композицию. Следуя этой традиции, новый проект от ГК «ЮгСтройИнвест» предлагает жителям такой ЖК, в котором каждая деталь продумана и отвечает запросам современных технологий по созданию комфортных условий для проживания современных семей.
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