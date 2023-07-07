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Проект нового ЖК проходит общественные обсуждения в Ростове

7 июля 2023, 07:42
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
В Ростове-на-Дону начались общественные обсуждения нового проекта жилого комплекса, который планирует возвести на улице Вересаева известный в городе застройщик — ГК «ЮгСтройИнвест». Проект предусматривает 6 домов переменной этажности, детский сад и зеленый сквер площадью более 5 000 м².

Изюминка проекта, уникальный сквер, встроенный в пространство жилого комплекса, который создаст для жителей атмосферу живой природы, позволит наслаждаться прогулками на свежем воздухе, не говоря уже о создании на территории сквера уютных зеленых зон для отдыха и проведения досуга.

Учитывая потребности семей с маленькими детьми, в проекте предусмотрен вместительный детский сад.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» получила широкую известность благодаря продуманной социальной направленности возводимых объектов, создании комфортных и уютных дворовых территорий. Благоустройство нового проекта будет осуществляться с применением современных ландшафтных решений для создания привлекательной и функциональной среды проживания.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Что касается архитектуры домов, застройщик всегда придерживается принципов гармонии, эстетики и стиля, чтобы каждое здание органично вписывалось в общую архитектурную композицию. Следуя этой традиции, новый проект от ГК «ЮгСтройИнвест» предлагает жителям такой ЖК, в котором каждая деталь продумана и отвечает запросам современных технологий по созданию комфортных условий для проживания современных семей.

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