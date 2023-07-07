Проект нового ЖК проходит общественные обсуждения в Ростове

Что касается архитектуры домов, застройщик всегда придерживается принципов гармонии, эстетики и стиля, чтобы каждое здание органично вписывалось в общую архитектурную композицию. Следуя этой традиции, новый проект от ГК «ЮгСтройИнвест» предлагает жителям такой ЖК, в котором каждая деталь продумана и отвечает запросам современных технологий по созданию комфортных условий для проживания современных семей.