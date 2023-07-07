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ПСБ помогает развивать донской экспорт

7 июля 2023, 12:37
Фото: ПСБ
ПСБ сопровождает экспортные контракты на всех этапах реализации внешнеэкономической деятельности, помогая экспортерам выходить на рынки дружественных стран и наращивать внешние поставки своей продукции.

О возможностях в сфере внешней торговли для ростовских предпринимателей эксперты ПСБ рассказали представителям малого и среднего бизнеса — участникам встречи Центра поддержки экспорта.

По итогам 2022 года Ростовская область заняла второе место в стране по несырьевому неэнергетическому экспорту.

«Компании активно переходят на расчеты в рублях, юанях, турецких лирах, индийских рупиях и других валютах. В изменившихся условиях ПСБ остается для экспортеров надежным финансовым партнером, помогающим им перестроиться, а значит, найти новые возможности для развития и реализации своего потенциала», — комментирует управляющий ПСБ в Ростове-на-Дону Лариса Чураева.

ПСБ обладает широким набором инструментов и решений для клиентов, работающих с международными контрагентами. Среди них: международные аккредитивы, хеджирование валютных рисков, предэкспортное и постэкспортное финансирование, экспортный и импортный факторинг и другие. Кроме того, ПСБ один из лидеров по предоставлению услуг по субсидированию и по продвижению экспорта российских товаров за рубежом.

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