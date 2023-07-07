ПСБ помогает развивать донской экспорт

ПСБ обладает широким набором инструментов и решений для клиентов, работающих с международными контрагентами. Среди них: международные аккредитивы, хеджирование валютных рисков, предэкспортное и постэкспортное финансирование, экспортный и импортный факторинг и другие. Кроме того, ПСБ один из лидеров по предоставлению услуг по субсидированию и по продвижению экспорта российских товаров за рубежом.