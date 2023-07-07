rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Изображение материала

Пьяный житель Ростовской области обухом топора забил приятеля насмерть

7 июля 2023, 14:34
Фото: pxhere.com
Пьяный житель Ростовской области обухом топора забил друга насмерть
Во время пьянки житель Ростовской области обухом топора забил насмерть знакомого, рассказали в региональном Следкоме.

54-летнего жителя Сальска задержали по подозрению в убийстве знакомого. Преступление он, предположительно, совершил 6 июля, находясь у себя дома. Там он со своим 43-летним приятелем распивал алкоголь. Однако вскоре между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе нее хозяин дома несколько раз ударил гостя обухом топора по голове. В результате мужчина скончался на месте.

В рамках дела по статье об убийстве на Сахалине ищут исчезнувшего ростовчанина
Узнать подробнее

Сообщается, что предполагаемый убийца был ранее несколько раз судим.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее житель Ростовской области принял незнакомца за преступника и забил до смерти утюгом.

Читайте также:
В Ростове местный житель в порыве пьяного спора заколол друга ножомВ Ростове осудили убийцу многодетной матери, который залил её труп бетономВ Ростовской области выясняют обстоятельства гибели 15-летней девочки
#Алина Заярная#Происшествие#18+#Гибель человека#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#Убийство в Ростовской области#Криминал в Ростовской области#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область#Сальск
Подпишитесь
Губернатор Голубев рассказал Патрушеву о защите Ростовской области от диверсий
Сегодня, 08:10
Замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ стал Валентин Кукин
Сегодня, 08:06
Власти в Ростове опровергли слухи о жилой застройке в районе Парамоновских складов
Сегодня, 07:04
Власти в Ростове назвали новый срок подачи горячей воды Западному микрорайону
Сегодня, 06:14
В Ростове-на-Дону отправили в колонию блогера Сергея Рулева
Сегодня, 04:58
В рамках дела по статье об убийстве на Сахалине ищут исчезнувшего ростовчанина
Сегодня, 04:44