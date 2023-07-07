54-летнего жителя Сальска задержали по подозрению в убийстве знакомого. Преступление он, предположительно, совершил 6 июля, находясь у себя дома. Там он со своим 43-летним приятелем распивал алкоголь. Однако вскоре между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе нее хозяин дома несколько раз ударил гостя обухом топора по голове. В результате мужчина скончался на месте.