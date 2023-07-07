Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
По словам автора, находка оказалась в воде, из-за чего очевидцы обратились в экстренные службы. По их словам, ожидали саперов, но чем завершилась эта история, остается загадкой. Официальной информации не поступало, она уточняется.
«Так она без запала, безопасно, какие саперы…», — заявили горожане в комментариях.
«А мы на это озеро завтра хотели ехать…», — пишут ростовчане.
«Я вижу только корпус от гранаты, без детонатора», — сообщили местные жители.
Ранее в Ростовской области у пенсионера нашли нелегальный склад с оружием и патронами.