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Ростовчане заявили о найденной в озере гранате вечером 6 июля

7 июля 2023, 06:32
Фото: Balcer~commonswiki/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Ростовчане заявили о найденной в озере гранте вечером 6 июля
В Ростове-на-Дону в озере на Западном обнаружили предмет, похожий на гранату, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора, находка оказалась в воде, из-за чего очевидцы обратились в экстренные службы. По их словам, ожидали саперов, но чем завершилась эта история, остается загадкой. Официальной информации не поступало, она уточняется.

«Так она без запала, безопасно, какие саперы…», — заявили горожане в комментариях.

Ростовчанин заявил, что нашел гранату у дороги на Восточном шоссе
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«А мы на это озеро завтра хотели ехать…», — пишут ростовчане.

«Я вижу только корпус от гранаты, без детонатора», — сообщили местные жители.

Ранее в Ростовской области у пенсионера нашли нелегальный склад с оружием и патронами.

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