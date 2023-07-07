Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Правительство Ростовской области опубликовало статистические данные, согласно которым в ближайшие годы количество репродуктивного населения в регионе будет уменьшаться.
Так, за пять и десять лет темпы снижения составят примерно 4%. Уже через 15 лет количество женщин в регионе сократится на 162,9 тысячи. Это 17% процентов к численности 2022 года.
Таким образом в регионе появится демографическая яма. Каждый следующий год численность репродуктивных возрастов будет резко уменьшаться.
Из статистических данных правительства Ростовской области также следует, что в 2022 году в регионе зафиксирован значительный отток населения. После начала СВО число уехавших из области превысило число прибывших на ее территорию на 1014 человек. Для сравнения годом ранее разница в миграционных потоках составляла всего лишь 63 человека.
Уточняется, что в государства дальнего зарубежья из Ростовской области в 2022 году на ПМЖ уехали 907 человек. В 2022 году число таких граждан было в два раза меньше.
Помимо этого, из Ростовской области стали уезжать ранее въехавшие мигранты. Так, в 2020–2021 годах в регион активно прибывали граждане Армении. После начала СВО более пяти тысяч из них предпочли вернуться на родину.
Значительный отток населения едва удалось компенсировать гражданами, приехавшими в Ростовскую область из Украины. В регионе решили осесть лишь пять тысяч граждан сопредельного государства.
СМИ сообщили, что увольнение главы администрации Ленинского района Ростова Константина Тихонова может быть связано со скандальным делом о полицейском ОПГ. Чиновника якобы попросили уйти с поста после того, как его имя прозвучало на допросах фигурантов дела.
Дело о полицейском ОПГ связано с крышеванием сотрудниками ведомства нелегальных табачных ларьков в Ростове. За взятки они закрывали глаза на незаконный бизнес. Задержанные якобы указали, что Тихонов был в курсе преступной деятельности ОПГ.
Официального подтверждения о причинах увольнения Тихонова и его связи с ОПГ пока не поступало.