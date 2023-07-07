rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Изображение материала

Ростовской области предсказали демографическую яму, а люди массово покидают регион

7 июля 2023, 15:02
Фото: freepik.com
В Ростовской области ждут демографическую яму и со скандалом увольняют чиновников
В Ростовской области зафиксирован отток населения после начала СВО, также в регионе прогнозируют демографическую яму к 2038 году, а из администрации Ростова из-за возможного скандала уволился известный чиновник.

Демографическая яма

Правительство Ростовской области опубликовало статистические данные, согласно которым в ближайшие годы количество репродуктивного населения в регионе будет уменьшаться.

Так, за пять и десять лет темпы снижения составят примерно 4%. Уже через 15 лет количество женщин в регионе сократится на 162,9 тысячи. Это 17% процентов к численности 2022 года.

Таким образом в регионе появится демографическая яма. Каждый следующий год численность репродуктивных возрастов будет резко уменьшаться.

В Ростовской области прогнозируют демографическую яму к 2038 году
Узнать подробнее

Уехавшие

Из статистических данных правительства Ростовской области также следует, что в 2022 году в регионе зафиксирован значительный отток населения. После начала СВО число уехавших из области превысило число прибывших на ее территорию на 1014 человек. Для сравнения годом ранее разница в миграционных потоках составляла всего лишь 63 человека.

Уточняется, что в государства дальнего зарубежья из Ростовской области в 2022 году на ПМЖ уехали 907 человек. В 2022 году число таких граждан было в два раза меньше.

Помимо этого, из Ростовской области стали уезжать ранее въехавшие мигранты. Так, в 2020–2021 годах в регион активно прибывали граждане Армении. После начала СВО более пяти тысяч из них предпочли вернуться на родину.

После начала СВО более пяти тысяч из них предпочли вернуться на родину. После начала СВО более пяти тысяч из них предпочли вернуться на родину.
После начала СВО более пяти тысяч из них предпочли вернуться на родину.
Фото: 1MI

Значительный отток населения едва удалось компенсировать гражданами, приехавшими в Ростовскую область из Украины. В регионе решили осесть лишь пять тысяч граждан сопредельного государства.

С начало СВО число покинувших Ростовскую область увеличилось в 2,4 раза
Узнать подробнее

Увольнение с вопросом

СМИ сообщили, что увольнение главы администрации Ленинского района Ростова Константина Тихонова может быть связано со скандальным делом о полицейском ОПГ. Чиновника якобы попросили уйти с поста после того, как его имя прозвучало на допросах фигурантов дела.

СМИ сообщили, что увольнение главы администрации Ленинского района Ростова Константина Тихонова может быть связано со кандальным дело о полицейском ОПГ.СМИ сообщили, что увольнение главы администрации Ленинского района Ростова Константина Тихонова может быть связано со кандальным дело о полицейском ОПГ.
СМИ сообщили, что увольнение главы администрации Ленинского района Ростова Константина Тихонова может быть связано со кандальным дело о полицейском ОПГ.
Фото: rostov-gorod.ru

Дело о полицейском ОПГ связано с крышеванием сотрудниками ведомства нелегальных табачных ларьков в Ростове. За взятки они закрывали глаза на незаконный бизнес. Задержанные якобы указали, что Тихонов был в курсе преступной деятельности ОПГ.

Официального подтверждения о причинах увольнения Тихонова и его связи с ОПГ пока не поступало.

Читайте также:
Глава Ленинского района в Ростове-на-Дону Тихонов с 3 июля покинул свой постВ Ростовской области прогнозируют демографическую яму к 2038 годуС начало СВО число покинувших Ростовскую область увеличилось в 2,4 раза
#Алина Заярная#Демографическая яма#Репродуктивный возраст#Спецоперация#Полиция#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Тихонов#Константин Тихонов#Население#Миграция в Ростовскую область#Миграция#Ленинский район
Подпишитесь
Губернатор Голубев рассказал Патрушеву о защите Ростовской области от диверсий
Сегодня, 08:10
Замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ стал Валентин Кукин
Сегодня, 08:06
Власти в Ростове опровергли слухи о жилой застройке в районе Парамоновских складов
Сегодня, 07:04
Власти в Ростове назвали новый срок подачи горячей воды Западному микрорайону
Сегодня, 06:14
В Ростове-на-Дону отправили в колонию блогера Сергея Рулева
Сегодня, 04:58
В рамках дела по статье об убийстве на Сахалине ищут исчезнувшего ростовчанина
Сегодня, 04:44