Из статистических данных правительства Ростовской области также следует, что в 2022 году в регионе зафиксирован значительный отток населения. После начала СВО число уехавших из области превысило число прибывших на ее территорию на 1014 человек. Для сравнения годом ранее разница в миграционных потоках составляла всего лишь 63 человека.