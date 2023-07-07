В Ростовводоканале рассказали «Интерфаксу», что вода в краны ростовчан поступает из реки Дон, а не Темерника. Она соответствует всем необходимым нормам. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, контроль качества воды в городе улучшают каждый год. Сейчас никаких патологических ситуаций не фиксируется, а вода соответствует всем сезонным нормам и требованиям.