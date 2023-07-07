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Ростовводоканал заверил, что холеры в водопроводной воде горожан нет

7 июля 2023, 13:37
Фото: 1MI
Ростовводоканал заверяет, что холеры в водопроводной воде горожан нет
Холероподобных бактерий, найденных в реке Темерник, в воде ростовчан нет, заявили в Ростовводоканале.

Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в реке Темерник в Ростове холероподобной микрофлоры. Из-за этого горожане обеспокоились качеством воды из-под крана.

Холероподобную микрофлору обнаружили в воде в Ростове-на-Дону
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В Ростовводоканале рассказали «Интерфаксу», что вода в краны ростовчан поступает из реки Дон, а не Темерника. Она соответствует всем необходимым нормам. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, контроль качества воды в городе улучшают каждый год. Сейчас никаких патологических ситуаций не фиксируется, а вода соответствует всем сезонным нормам и требованиям.

Напомним, из-за холероподобной микрофлоры Роспотребнадзор запретил жителям Ростова купаться в Темернике, ловить там рыбу и использовать воду оттуда для хозяйственных нужд.

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