Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Роспотребнадзор сообщил об обнаружении в реке Темерник в Ростове холероподобной микрофлоры. Из-за этого горожане обеспокоились качеством воды из-под крана.
В Ростовводоканале рассказали «Интерфаксу», что вода в краны ростовчан поступает из реки Дон, а не Темерника. Она соответствует всем необходимым нормам. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, контроль качества воды в городе улучшают каждый год. Сейчас никаких патологических ситуаций не фиксируется, а вода соответствует всем сезонным нормам и требованиям.
Напомним, из-за холероподобной микрофлоры Роспотребнадзор запретил жителям Ростова купаться в Темернике, ловить там рыбу и использовать воду оттуда для хозяйственных нужд.