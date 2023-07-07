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С начала года в ДТП в Ростовской области погибли 180 человек

7 июля 2023, 17:14
Фото: Midjourney
Более 180 человек погибли в ДТП в Ростовской области с начала года
Более 180 человек погибли в ДТП в Ростовской области с начала года, рассказали в Минтрансе региона.

С начала года в ДТП в Ростовской области погибли более 180 человек. Спасти в ходе транспортных происшествий удалось 509 местных жителей. Всего специалисты областной поисково-спасательной службы ликвидировали последствия более 150 аварий на дорогах.

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Специалисты говорят, что чаще всего причиной происшествий становится несоблюдение ПДД, невнимательность и плохое самочувствие водителей. В жару у многих автомобилистов снижается концентрация внимания, также летний зной провоцирует усталость и сонливость.

Водителям рекомендуют планировать поездки на утренние или вечерние часы, чаще охлаждать салон и двигатель. Во время недомогания стоит остановить авто, умыться, отдохнуть и только потом продолжить путь.

Напомним, сегодня один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП с грузовиком в Ростовской области.

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