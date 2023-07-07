Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
С начала года в ДТП в Ростовской области погибли более 180 человек. Спасти в ходе транспортных происшествий удалось 509 местных жителей. Всего специалисты областной поисково-спасательной службы ликвидировали последствия более 150 аварий на дорогах.
Специалисты говорят, что чаще всего причиной происшествий становится несоблюдение ПДД, невнимательность и плохое самочувствие водителей. В жару у многих автомобилистов снижается концентрация внимания, также летний зной провоцирует усталость и сонливость.
Водителям рекомендуют планировать поездки на утренние или вечерние часы, чаще охлаждать салон и двигатель. Во время недомогания стоит остановить авто, умыться, отдохнуть и только потом продолжить путь.
Напомним, сегодня один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП с грузовиком в Ростовской области.