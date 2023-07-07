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Семья попала в больницу после столкновения с трактором в Ростовской области

7 июля 2023, 11:44
Фото: Игоревич/cc0/wikimedia.org
Семья попала в больницу после столкновения с трактором в Ростовской области
В Ростовской области в аварии с трактором пострадали три человека и попали в больницу, сообщили в региональном УГИБДД.

В Белокалитвинском районе водитель Kia превысила скорость и врезалась в трактор, который ехал впереди. Травмы получили 35-летний водитель машины и два пассажира в возрасте 38 и 13 лет. В ГИБДД уточнили, что пострадавший подросток является сыном водителя, а 38-летняя женщина — его родственница.

«Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи. Они являются родственниками», — сказано в сообщении.

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Фото: ГИБДД по Ростовской обл

Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе в Ростовской области 5 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Авария#Трактор#Пострадавшие#Kia#Белокалитвинский район#Больница#Илья Протвинов
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