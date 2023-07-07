Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В Белокалитвинском районе водитель Kia превысила скорость и врезалась в трактор, который ехал впереди. Травмы получили 35-летний водитель машины и два пассажира в возрасте 38 и 13 лет. В ГИБДД уточнили, что пострадавший подросток является сыном водителя, а 38-летняя женщина — его родственница.
«Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи. Они являются родственниками», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее один человек погиб и трое пострадали в аварии на трассе в Ростовской области 5 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.