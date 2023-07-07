В Белокалитвинском районе водитель Kia превысила скорость и врезалась в трактор, который ехал впереди. Травмы получили 35-летний водитель машины и два пассажира в возрасте 38 и 13 лет. В ГИБДД уточнили, что пострадавший подросток является сыном водителя, а 38-летняя женщина — его родственница.